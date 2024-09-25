Украинцам перечислят пенсии: раскрыты детали масштабной реформы

В Украине до конца 2024 года должны принять масштабную пенсионную реформу. В результате должны увеличить пенсии давно вышедших на заслуженный отдых.

Видео дня

Об этом во время часа вопросов правительству в Верховной Раде рассказала министр социальной политики Оксана Жолнович, передает "Судебно-юридическая газета". "Мы планируем комплексную пенсионную реформу, которую, я надеюсь, сможем реализовать на конец года, и пенсии будут осовременены, выровнены, и тех людей, которые давно вышли на пенсию, их пенсионное обеспечение возрастет, потому что оно сегодня разбалансировано", – отметила она.

"Мы подготовили комплексный пакет решений. В первую очередь мы уже сегодня дали возможность людям очень простым инклюзивным способом доплачивать себе ЕСВ самостоятельно, если работодатель, например, не выставляет достаточную заработную плату, а человек хочет большую пенсию", – добавила она. По ее словам, данный пакет законов уже подготовлен.

"Мы с Минфином по солидарной системе высчитываем последние возможности, потому что он нуждается в ресурсе, по меньшей мере, там 30 миллиардов гривен для того, чтобы она качественно стартовала. Мы как только найдем этот ресурс, а я уверена, что мы его найдем, то начнем увеличение кроме традиционно спланированных нами на этот год индексаций и других поддержок для пенсионеров. Собственно, это позволит выровнять пенсии между разными пенсионерами. му и имеет одинаковый страховой стаж, размер его пенсии будет почти вдвое разным из-за особенностей учета пенсии", - отметила министр.

Также Оксана Жолнович отметила, что не считает "достаточными" размеры социальных выплат, указанных сегодня в проекте бюджета. Впрочем, следует учитывать, что Украина зависит от финансовой помощи международных партнеров, а у них свои требования, в том числе, к минимальным социальным стандартам, которые Украина закладывает в бюджет.

"Мы договорились, что это минимальный стандарт, который сегодня подтвержден нашими международными партнерами, ведь мы все понимаем, что каждая гривна, которая покрывается сегодня в рамках социального бюджета, это средства, которые нам спонсируют наши международные партнеры. И, собственно, на этот объем средств сегодня подтверждены возможности передачи для нас денег. Но если только будет возможность, в частности в рамках 50 миллиардов, которые заморожены, в рамках других программ мы договорились увеличивать соответствующие социальные стандарты", – отметила она.

Ранее OBOZ.UA подробно писал о том, почему в Украине большинство 60-летних вскоре не сможет получить пенсию вовремя. Это связано с повышением требований к стажу.

Только проверенная информация у нас в Telegram-канале OBOZ.UA и в Viber. Не ведитесь на фейки!