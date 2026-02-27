Украинцам рассказали, в чем лучше держать деньги: куда вкладывать сбережения

После снижения учетной ставки Нацбанком встал вопрос – как хранить и куда инвестировать деньги. Специалисты советуют украинцам не держать все деньги в одном месте и вкладывать в различные активы. В частности, в гривневые инструменты – ОВГЗ (облигации внутреннего государственного займа) и депозиты.

Сейчас ставки по депозитам должны падать, из-за снижения "учетки". Но банки опасаются потерять клиентов, поэтому пытаются удержать проценты. Об этом рассказал Алексей Козырев финансовый эксперт портала "Минфин".

"Короткие" и "длинные" вклады: что советует эксперт

Эксперт рекомендует сделать несколько краткосрочных гривневых вкладов с возможностью пополнения на срок 6-12 месяцев. Таким образом "застолбить" высокую процентную ставку. Вы, как инвестор, сможете довкладывать деньги. Даже при возможном снижении доходности в будущем, процент вашего вклада останется как изначально. Стоит заметить, что доход с депозитов облагается – 18% НДФЛ и 5% военный сбор.

Зато для долгосрочных вкладов Козырев предлагает покупать ОВГЗ. Государственные облигации в свою очередь не облагаются налогом. На первичке (при покупке непосредственно у Министерства финансов Украины) по вкладам на 2,5-3 года доходность превышает 17,5%. Но "играть в длинную" означает подвергаться большему риску.

Если вы ищете меньшие риски – эксперт рекомендует обратить внимание на более короткие вклады в ОВГЗ на вторичке (продаются не Минфином, а другими инвесторами или банками-дилерами). Срок таких вкладов меньше – 1-1,5 года, а доходность может быть даже выше 18%. Это зависит от выпуска облигации и от того, кто ее продает на вторичном рынке.

Альтернативы депозитов и ОВГЗ

Если традиционные финансовые инструменты (краткосрочные депозиты и ОВГЗ с погашением в ближайшее время) не удовлетворяют ваши потребности, существуют другие форматы, которые позволяют инвестировать ваши гривневые сбережения на короткий срок с высокой фиксированной доходностью. Алексей Козырев советует обратить внимание на продукты некоторых компаний по инвестированию в первичные ОВГЗ, но с возможностью разместить вклад на любой срок – даже на один рабочий день.

В этом варианте так же отсутствует налогообложение. Сложный процент (реинвестирование доходов) составляет 16% годовых. Простой процент (доходы не реинвестируются, а "выводятся") – около 15% годовых. Это больше чем депозиты в банках, учитывая налогообложение.

Что будет с процентами по депозитам

НБУ снизил учетную ставку на 0,5% – с 15,5%. Национальный банк мотивирует это снижением уровня инфляции. Если Нацбанк будет в дальнейшем снижать учетную ставку – ставки по депозитам тоже снизятся. Но по мнению Козырева на данный момент значительного снижения ставки по гривневым депозитам ожидать не стоит. Максимум что он прогнозирует – снижение 0.5% на вкладах сроком на 1, 6 и 12 месяцев.

"Банки не снижают депозитные ставки потому что опасаются, что многие физические лица снимет свои деньги и перевложит их, например в валюту или приобретет что-то. На фоне высокой реальной инфляции люди перестраховываются", – объясняет эксперт портала "Минфин".

