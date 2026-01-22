Как распознать монету, за которую могут заплатить тысячи гривен: украинцам рассказали, на что обращать внимание

Некоторые старые украинские монеты можно продать за большие деньги. Дело в том, что из-за своих особенностей они высоко ценятся среди коллекционеров. Распознать же такие копейки можно по ряду мелких признаков.

К примеру, 50 копеек 1992 года разновидности 3ВАг можно продать по цене от 4 000 до 11 000 грн. Как рассказали специалисты ресурса "Монеты-ягодки", от обычных дорогие 50 копеек их отличают:

средний зуб тризуба – он толстый;

рисунок – 17,7 мм;

гроздь №1 – имеет 4 ягоды, а пятая ягода слилась с венком;

гурт – гладкий.

За 1 копейку 1992 года разновидности 1.35АА можно получить более 11 000 грн. Эту монету выделяют

ступенчатая верхушка правого верхнего листа;

маленькие ягоды.

А за 1 грн 2001 года разновидности 1АДг можно выручить до 5 000 грн. Особенность этой монеты в том, что у нее гладкий гурт без надписей.

"Поскольку эта гривня редкая и дорогая, ее часто подделывают фальшивомонетчики. Они спиливают надписи на гурте в более дешевой гривне 2001 года. Проверяйте параметры монеты: у оригинала вес 6,8 г, диаметр 26 мм", – предупреждают специалисты.

Как сообщал OBOZ.UA, в то же время, в Украине выводят из обращения монеты, выпущенные до 2003 года. Это 1 копейка, 2 копейки, 5 копеек, 25 копеек.

