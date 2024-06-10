Как правильно заряжать повербанк: сколько нужно держать в розетке

В условиях регулярных стабилизационных отключений электроэнергии зарядные устройства, включая повербанки (power bank), стали неотъемлемой частью жизни. Но, чтобы продлит срок их использования и улучшить рабочую продуктивность, необходимо следовать базовым правилам эксплуатации.

Поэтому OBOZ.UA собрал несколько советов, как правильно заряжать повербанк, чтобы он прослужил как можно дольше.

Как правильно заряжать power bank?

Прежде всего, следует выработать привычку заряжать повербанк в нужное время – между отключениями. Для этого подключите внешний аккумулятор к сетевому зарядному устройству. После этого на повербанке начнет мигать индикатор зарядки, отображая уровень текущей емкости устройства.

По мере зарядки будет загораться все больше индикаторов – когда загорятся все, это значит, что внешняя батарея полностью заряжена. После этого power bank должен автоматически отключиться – так устройство предохраняется от перезарядки, что увеличивает срок службы его аккумуляторов.

Если вы купили новый аккумулятор, первым делом зарядите его на 100% за одну подзарядку. Рекомендуется заряжать повербанк лишь до отметки в 100%, иначе со временем он может начать заряжаться не полностью.

Максимум емкости внешнего аккумулятора будет достигнут за 3-5 циклов полной зарядки-разрядки. Это переписывает статистику работы, после чего аксессуар разряжается не так стремительно.

Сколько времени заряжать повербанк?

Длительность подзарядки напрямую от емкости внешнего аккумулятора – чем она больше, тем дольше понадобится подключение к сети электропитания. Часто производители указывают рекомендуемое время подзарядки на коробке с аксессуаром.

Примерно определить время, необходимое для полной зарядки аккумулятора, можно, зная силу тока заряда. Заряжая повербанк через сетевой адаптер (блок питания), вы найдете максимальную силу тока зарядки на маркировке рядом с указателем "OUTPUT" ("Выход"), в амперах (А). Высчитать длительность можно по формуле:

Емкость повербанка/(входной ток - 80% (КПД зарядки)) = часы зарядки

Например, для павербанка с емкостью 8 000 мАч это будет:

8000 мАч/(1000 мА (максимальный входной ток зарядки) х 0,8= 10 часов.

То есть внешний аккумулятор будет заряжаться около 10 часов от адаптера на 1 ампер.

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