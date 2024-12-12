Как на украинцев повлияют новые правила банков по переводам между картами: чего ожидать

Меморандум украинских банков о новых ограничениях и запретах на открытие счетов и платежей не затронет обычных украинцев. Дело в том, что анонсированный лимит в 100 тыс. грн в месяц для прямых p2p-переводов и операций по IBAN как был, так и останется недосягаемым для многих граждан.

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Об этом OBOZ.UA рассказал экономист, исполнительный директор Экономического дискуссионного клуба Олег Пендзин. Он констатировал: в нынешних условиях украинцы не осуществляют переводов более, чем на 100 тыс. грн в месяц – если, однако, не совершают больших покупок.

"Если же вы делаете большую покупку, то, наверное, определенный период времени эти деньги аккумулировали на своем счету. То есть, в любом случае имеете подтверждение, откуда берете деньги. И у вас есть подтверждающие документы происхождения этих денег. ... То есть если вы продали квартиру, получили на свой счет несколько миллионов гривен, и потом хотите купить за эти деньги автомобиль, то просто предоставляете в банк информацию, откуда у вас появились деньги", – отметил Пендзин.

Более того, напомнил он, в Украине действует система финансового мониторинга. И в случае прохождения через счет больших сумм все равно придется доказывать их законность.

"Представьте, вам на счет пришли условно 500 тыс. грн. Вам эти деньги не засчитают на счет, пока вы не предъявите менеджеру банка (а он не передаст в финансовый мониторинг) подтверждение, откуда вы взяли эти деньги. Если деньги легальные, по вам никаких ограничений не будет", – объяснил эксперт.

Что предусматривают новые правила банков

Сами же новые ограничения изложены в проекте меморандума "Об обеспечении прозрачности функционирования рынка банковских платежных услуг". Их будут вводить поэтапно, но затронут они и зарубежные переводы, и осуществляемые в пределах страны.

Кроме того, для разных клиентов будут действовать разные лимиты в зависимости от категории риска, согласно которой их отнесут – низкой, средней или высокой. В частности, для украинцев с низкой, средней будут действовать следующие ограничения:

с 1 января 2025 года – до 150 тысяч гривен в месяц;

с 1 июня 2025 года – 100 тысяч гривен в месяц.

К высокой категории риска отнесут клиентов без официальных доходов: нетрудоустроенных, студентов и других. Для них будет действовать предел в 50 тыс. грн. Поднять его можно будет после официального подтверждения доходов выше указанных лимитов, например, справку о зарплате или налоговой декларации.

Кроме того, банковским клиентам без документально доказанных доходов ограничат максимальное количество текущих счетов. В одном банке в одной валюте их разрешат открывать не больше трех.

Кроме более низких лимитов по операциям, от ограничений, которые уже были введены в октябре, новые меры отличаются тем, что затрагивают все виды переводов, в том числе и IBAN. Не будут касаться только счетов по государственным программам (єВідновлення, Национальный кэшбек и др.) и других видов счетов – депозитных, кредитных.

Также в Меморандуме говорится о введении новых мер финмониторинга. В частности, о создании реестра сомнительных клиентов, которых могут использовать в качестве "финансовых мулов", и более тщательной проверке ФЛПов (физлиц-предпринимателей) и физлиц, проводящих независимую профессиональную деятельность, в частности:

для вновь созданных ФЛП (до 6 месяцев) с суммой годового дохода в соответствии с 1 группой налогообложения (высокий риск) вводятся углубленное изучение его бизнес-деятельности при установлении деловых отношений (суть, масштаб и вид деятельности клиента, вид услуг/продуктов, по которым клиент обращается в банк, объем финансовых операций, которые планирует проводить клиент в банке в течение месяца и т.п.) и усиленный мониторинг операций по счету в соответствии с суммой среднемесячной дохода/месяц по 1 группе налогообложения;

для ФЛП на общей системе налогообложения или упрощенной системе 2-3-й группы будет происходить изучение клиента в соответствии с собственным риск-ориентированным подходом.

Изучая клиентов и их операции, банки будут обращать внимание на следующие индикаторы:

Резкое увеличение операций по счету ФЛП от разных контрагентов; Остаток по счету ФЛП "0" на начало и на конец дня; Нетипичное увеличение количества входящих операций на текущий счет ФЛП от физических лиц в день, в 2 раза и более, что не соответствует особенностям ведения бизнеса; Дробление переводов, в частности круглыми суммами или на одного контрагента в течение месяца (если другое не предусмотрено бизнес-моделью бизнеса).

Поводом для таких мер декларируется борьба с карточным мошенничеством и противодействие дропам (люди, отдающие свои банковские счета в пользование другим за деньги) и схемниками.

Кроме того, меморандум устанавливает обмен клиентской информацией между банками-подписантами. Также банки планируют наладить сотрудничество с государственными органами для оперативного сбора данных о клиентах.

"Предоставление банкам доступа к официальной информации посредством онлайн-сервиса государственных услуг (Дія) о доходе клиента, о судебных делах и т.п.", – указано в документе.

Как сообщал OBOZ.UA, тем временем, государственный ПриватБанк отменил тарифы за банковское обслуживание ІТ-предпринимателей. В частности, это касается обслуживания бизнес-счетов и карт.

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