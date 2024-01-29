Как изменились зарплаты учителей в Украине: стало известно, сколько платят в Киеве и областях

В Киеве в январе зарплата учителей выросла на 10%, однако на 10% снизилась доплата за престиж и на 10% снизилась муниципальная доплата. В других регионах учителям сняли почти все надбавки еще в 2022 году. Также были жалобы на принудительный отпуск за свой счет во время каникул.

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Педагоги рассказывают, что платят им уже меньше минимальной зарплаты. Об этом говорится в материале "Всеосвіта".

По открытым данным Госстата, в начале 2022 года средняя зарплата в Украине составляла 14 577 грн. Средняя зарплата в категории "образование" составила 11489 грн.

В начале прошлого года средняя зарплата составила 14.6 тыс. грн. По итогам всего 2022 года средняя зарплата в Украине составила 14.8 тыс. грн. То есть в гривне средняя зарплата в 2022 году выросла, а в валюте уменьшилась на 75 евро.

В свою очередь министр образования Украины Оксен Лесовой получает на руки примерно 76 тыс. грн. В ответе на запрос Минобразования указано, что ему за июнь 2023 насчитали:

должностной оклад – 78,6 тыс. грн;

надбавку за работу в условиях режимных ограничений – 11,7 тыс. грн;

оплату за дни командировки – 4,4 тыс. грн.

Как сообщал ранее OBOZ.UA, в Украине средняя зарплата по состоянию на январь 2024 достигла 17,8 тыс. грн в вакансиях и 19,1 тыс. грн в резюме. При этом больше всего (36,8 тыс. грн) получают работники IT.

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