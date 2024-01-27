Украинцам пересчитали зарплаты: кто получает больше всего

В Украине средняя зарплата по состоянию на январь 2024 достигла 17,8 тыс. грн в вакансиях и 19,1 тыс. грн в резюме. При этом больше (36,8 тыс. грн) получают работники IT.

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Об этом говорится в обзоре Минэкономики. В условиях военного положения экономическая активность предприятий оставалась низкой. Наряду с тем как в 2022 году, так и в 2023 году наблюдалось уменьшение количества зарегистрированных безработных, учитывая продолжение миграционных процессов, мобилизации в ряды ВСУ (такие категории лиц прекращают регистрацию как безработные).

В то же время, начиная с апреля 2022 года, наблюдалось восстановление количества застрахованных лиц, однако их количество по состоянию на июнь 2023 года так и не достигло довоенного уровня, что в целом негативно отразилось на показателях рынка труда.

Уровень зарплат:

Строительство – 11,8 тыс. грн

Временное размещение и организация – 11,8 тыс. грн

Образование – 12 тыс. грн

Искусство, спорт, развлечения и отдых – 12,9 тыс. грн

Деятельность в сфере административного и - 14 тыс. грн

Сельское хозяйство, лесное – 14,2 тыс. грн

Здравоохранение и предоставление социального - 14,3 тыс. грн

Операции с недвижимым имуществом – 15 тыс. грн

Транспорт, складское хозяйство 16,2 тыс. грн

Предоставление других видов услуг – 17,6 тыс. грн

Промышленность – 17,1 тыс. грн

Оптовая и розничная торговля; ремонт – 20,2 тыс. грн

Государственное управление и оборона – 21,7 тыс. грн

Профессиональная, научная и техническая деятельность – 22,6 тыс. грн

Финансовая и страховая деятельность – 33,5 тыс. грн

Информация и телекоммуникации – 36,8 тыс. грн

На уровень оплаты труда в 2023 году продолжают влиять факторы 2022 - последствия активных боевых действий на значительной территории Украины, а именно: временная потеря значительной территории, разрушение инфраструктуры и предприятий (или их повреждение, что обусловило приостановку их деятельности), существенные перманентные разрушения логистики и значительное количество людей трудоспособного населения за границей (мигрантов), что ограничивает возможности заработка. В то же время отечественные предприятия повышают уровень оплаты труда с целью удержания и привлечения нового высококвалифицированного персонала.

Как сообщал OBOZ.UА, в Польше из-за дефицита рабочих рук бизнес ищет сотрудников среди украинских беженцев. Больше всего вакансий предлагают в сфере услуг, здравоохранения, пищевой промышленности. Также активно ищут представителей рабочих профессий, в том числе строителей.

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