Из ЕС не будут выгонять всех украинцев: кого из беженцев хотят оставить

На пятом году полномасштабной российской агрессии в Украине в Европейском Союзе (ЕС) все активнее обсуждают сценарии послевоенного возвращения беженцев на родину. И в некоторых категориях украинцев Европа очень заинтересована, в частности в молодежи и в женщинах до 40 лет.

Видео дня

Об этом на YouTube-канале "Суперпозиция" заявила директор Института демографии и исследований качества жизни НАН Украины Элла Либанова. Такие "предпочтения" ЕС она объяснила тем, что в европейских странах большая часть населения – нетрудоспособное.

Кого невыгодно отпускать из Европы

"Европа стареет... Там больше людей старшего возраста, а люди старшего возраста не работают. А кто-то же должен работать. А почему бы не украинцы?" — отметила Либанова.

Она подчеркнула, что среди украинских беженцев в Европе только 6% – это люди старшего возраста. При этом она назвала категории украинских беженцев, в которых больше всего заинтересованы в европейских странах.

"В Европе больше всего заинтересованы в подростках – это 100%, даже сомнений нет. Молодые женщины до 40 лет их также очень интересуют", — сказала эксперт.

Заставят ли молодых мужчин вернуться?

Демограф напомнила о готовности канцлера Германии Фридриха Мерца способствовать возвращению на родину украинских мужчин-беженцев. Она объяснила это тем, что в Европе понимают потребность Украины в пополнении мобилизационного ресурса и осознают, что украинцы являются защитой от российской агрессии, и одновременно возвращать молодых украинских мужчин европейцам невыгодно.

"Они прекрасно понимают, что у нас есть проблемы с мобилизационным потенциалом и хотят просто помочь. Не потому, что они нас так любят или уважают. Они просто понимают, что Украина — это их щит", — говорит директор Института демографии и исследований качества жизни.

Как уже сообщал OBOZ.UA, в Европейском Союзе начали работу над обновлением Директивы о временной защите (TPD). В частности ее могут продлить еще на год, но с ограничениями для определенных категорий граждан. Под угрозой – мужчины мобилизационного возраста, украинцы из "безопасных" регионов и "новые" беженцы.

Только проверенная информация у нас в Telegram-канале OBOZ.UA и в Viber. Не ведитесь на фейки!