Месяцы ожиданий и задержка выплат: беженка пожаловалась, как Германия закрутила гайки украинцам

Хотя Германия остается страной, принявшей больше всего беженцев из Украины, условия для тех, кто переезжает сейчас резко отличаются от тех, что были в начале полномасштабного вторжения. В частности украинцам могут начислять соцвыплаты с задержками, а их регистрация затягивается.

Об этом на своей странице в Instagram рассказала украинка Екатерина(itskatyab), которая переехала в немецкий Лейпциг около полугода назад. Она называет приезд в 2022 году и приезд сейчас "совершенно разными переездами в Германию".

"Помощь давали фактически сразу. Тебе давали деньги на руки, чтобы у тебя было за что поесть. Когда наши люди сюда приезжали, они попадали в лагеря, где было большое количество людей из определенных органов – они все помогали. Ты сразу даже не знал, что ты заполняешь, но в конце ты получал документы на руки. И это очень сильно упрощало задачу", – объясняет Екатерина.

После четырех лет полномасштабной войны и вызванной волны украинских беженцев в Европе, ситуация изменилась, объясняет девушка. Сейчас оформление беженцев выглядит совершенно иначе, поскольку:

они должны в общем порядке выбирать даты приема в миграционную службу ;

; ждать около полутора месяцев, чтобы просто зарегистрироваться;

количество лагерей очень сильно уменьшили – украинцы должны обращаться в определенные места, где есть возможность остановиться;

после лагеря их направляют туда, где есть место, потому что многие земли прекратили прием .

. начиная с января этого года, они не имеют права не проходить лагерь ;

; иногда их заставляют ждать выплаты около 3-5 месяцев, а кто-то может вообще не получать выплаты год;

"Нам удалось не проходить лагерь, потому что у нас были люди, которые нам помогают. Спасибо им большое, но сейчас, даже если у вас есть семья здесь, которая еще давно сюда приехала, вы не можете просто так жить у них. А лагерь – это очень специфическое место, потому что там есть не только украинцы, но и другие люди", – заметила блогерша.

При этом она она отметила известный факт: автоматически право на проживание в Германии никому не будут продлевать. Поэтому украинцам нужно переходить на другие "параграфы" (условия для легального пребывания в стране).

"А мы еще даже не успели выучить тот немецкий, понимаете? Эмиграция – это сложно", – резюмирует украинка.

