Италия изменила правила для украинцев? Что ждет беженцев в 2026 году

В 2026 году украинцы в Италии сохранят временную защиту, ведь страна позволяет восстановить permesso di soggiorno и гарантирует право на проживание, работу и доступ к социальным услугам как минимум до марта 2027 года. Кроме этого, Италия оказывает финансовую поддержку беженцам – по 300 евро (14 955 грн) на человека в течение трех месяцев, а для семей с детьми дополнительно по 150 евро (7 477 грн) на каждого ребенка.

Видео дня

OBOZ.UA разобрался, что нужно знать украинцам за границей. Италия продлила действие permesso di soggiorno в рамках гуманитарного статуса и protezione speciale – разрешений на проживание, которые украинцы получили после начала войны.

Решение Италии согласовано с позицией Европейского Союза и стало логическим продолжением общеевропейской политики защиты украинских беженцев. 31 декабря 2025 года в официальном издании Gazzetta Ufficiale был опубликован декрет-закон №201, который предусматривает неотложные положения о продлении видов на жительство для украинцев. Документ закрепляет возможность обновления permesso di soggiorno для лиц, которые уже находятся под временной защитой, без необходимости менять тип легального статуса.

Ключевым фактором для этого решения стало принятие Советом Европейского Союза в июне 2025 года постановления о продлении действия временной защиты для украинцев в странах ЕС до 4 марта 2027 года. Соответственно, Италия синхронизировала свои внутренние правила с европейскими сроками, что обеспечивает правовую определенность для украинцев в 2026 году.

Для тех, у кого срок действия permesso di soggiorno заканчивается 4 марта 2026 года, предусмотрена возможность его обновления. Процедура обновления предусматривает запись в Questura для замены или обновления карточного permesso di soggiorno. Ожидается, что система бронирования приемов заработает уже в середине января 2026 года. Власти советуют не медлить с записью, поскольку в начале года традиционно возрастает нагрузка на миграционные службы. Для обновления, как правило, нужен действующий вид на жительство и базовый пакет документов.

Продление временной защиты означает, что в 2026 году украинцы в Италии и в дальнейшем будут иметь право легально проживать и работать, пользоваться системой здравоохранения, социальными выплатами, а также обеспечивать доступ детей к образованию.

Кроме сохранения легального статуса, в 2026 году украинцы в Италии и в дальнейшем могут рассчитывать на базовую финансовую поддержку от государства. В частности, беженцам предоставляется ежемесячная денежная помощь в размере 300 евро на каждого члена семьи в течение трех месяцев после оформления временной защиты. Дополнительно семьи с детьми получают доплату по 150 евро на каждого ребенка в возрасте до 18 лет, что позволяет частично покрыть расходы на проживание и базовые потребности в первый период пребывания в стране.

Советник по консульским вопросам посольства Украины в Италии Максим Рог отмечает, что характер обращений беженцев постепенно меняется. Среди главных проблем – ограниченное количество консульских учреждений (их всего три на всю страну), сложность онлайн-записи и финансовые затраты на поездки для оформления документов. Для уменьшения нагрузки на север Италии, где проживает почти половина украинцев, планируется открытие нового Генерального консульства в городе Местре.

Как сообщал OBOZ.UA ранее, поддержку украинских беженцев Латвии в 2026 году сократят до менее чем 40 млн евро, что на 40% меньше, чем в предыдущем году. В правительстве это назвали максимумом, который смогли выделить в нынешних условиях.

Только проверенная информация у нас в Telegram-канале OBOZ.UA и Viber. Не ведитесь на фейки!