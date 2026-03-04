Индексация пенсий в Украине с 1 марта: нужно ли подавать документы и заявление

С первого марта украинским пенсионерам проиндексировали выплаты. В 2026-м этот индекс равен 12,1%. Индексация произойдет автоматически, подавать заявки не нужно.

Об этом сообщил Денис Улютин, министр социальной политики, семьи и единства Украины. Он отметил, задержек выплаты перехованных пенсий не будет, для этого в бюджете есть средства.

"Индексация коснется всех пенсионеров, кроме тех, кому пенсия назначена в 2025 году и в начале 2026 года. Перерасчет произойдет автоматически. Никаких заявлений подавать не нужно. Средства на индексацию предусмотрены", – сообщил Улютин.

В то же время увеличение пенсии определяется индивидуально, сообщает Пенсионный фонд Украины (ПФУ). И не всем украинским пенсионерам проиндексируют пенсию на 12,1%.

OBOZ.UA ранее объяснял, что людям, которые вышли на пенсию в период с 2021-го по 2025 годы, повысят выплаты в пределах 2,4-6,1%. Также стоит отметить, что проиндексирована будет "чистая" пенсия – без всех возможных надбавок и "дотяжек".

Минимальный размер нынешней индексации пенсии – 100 грн. Максимальная сумма, на которую поднимут выплату – 2 595 грн. По подсчетам OBOZ.UA, для получения максимально возможной прибавки пенсия должна составлять от 21 446,28 грн.

Кому проиндексируют пенсию на максимальный процент

Комитет социальной политики Верховной Рады Украины разъяснил, что в 2026 году после проведения индексации минимальные размеры пенсий определяются в зависимости от возраста пенсионера, имеющегося страхового стажа и факта трудоустройства. В частности, для лиц в возрасте 65 лет и более при наличии полного страхового стажа минимальная пенсия составляет 4 213 грн.

Для граждан в возрасте от 70 до 80 лет – 4 050 грн, а для лиц в возрасте до 70 лет при полном стаже – 3 725 грн. Лица с инвалидностью І группы получают не менее 3 725 грн. Для других неработающих пенсионеров минимальная выплата составляет 3 406 грн, а для работающих – 2 595 грн.

Также Комитет назвал, какие "специальные" пенсии подлежат индексации на 12,1%. Речь идет о пенсиях, назначенных в соответствии с законами:

о пенсионном обеспечении лиц, уволенных с военной службы;

о статусе и социальной защите граждан, пострадавших вследствие Чернобыльской катастрофы;

о пенсиях за особые заслуги перед Украиной;

о государственной службе;

о службе в органах местного самоуправления;

о статусе народного депутата Украины;

о научной и научно-технической деятельности;

о прокуратуре.

В то же время пожизненное денежное содержание судей в отставке не увеличивается. Также определены другие ограничения:

максимальный размер повышения – 2 595 грн;

максимальный размер пенсии – 25 950 грн;

если пенсию назначили или пересчитали по решению суда – она увеличена не будет.

Ранее OBOZ.UA сообщал, что отдельные работники бюджетной сферы Украины могут получить единовременное пособие при выходе на пенсию в размере десяти пенсий. Выплата предоставляется, если человек имеет необходимый страховой стаж и ранее не оформлял пенсию. Выплата предоставляется разово, не облагается налогом и финансируется из государственного бюджета как поддержка за многолетнюю работу в публичном секторе.

