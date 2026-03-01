Часть украинцев имеет право сразу получить 10 пенсий на руки: кто именно и что для этого нужно

В Украине отдельные работники бюджетной сферы могут получить единовременное пособие при выходе на пенсию в размере десяти пенсий, если имеют необходимый страховой стаж и ранее не оформляли пенсию. Выплата предоставляется разово, не облагается налогом и финансируется из государственного бюджета как поддержка за многолетнюю работу в публичном секторе.

Данные выплаты определены законом Украины "Об общеобязательном государственном пенсионном страховании". Выплата предусмотрена для отдельных категорий граждан, которые много лет работали в государственном или коммунальном секторе.

Механизм ее начисления определен законодательством и имеет целью поддержать людей, чья профессиональная деятельность была связана с социально значимыми сферами – образованием, медициной, культурой и социальной защитой. Важно понимать, что это не надбавка к пенсии и не регулярная доплата, а разовая выплата, которая осуществляется сразу после назначения пенсии по возрасту или за выслугу лет.

Кто имеет право на выплату

Право на единовременное пособие имеют работники бюджетной сферы, которые работали в государственных или коммунальных учреждениях. В частности, речь идет о:

работниках образования;

медицинских работниках;

специалистах социальной защиты;

работниках культуры;

отдельных категориях спортсменов и артистов.

Основные условия для получения помощи

работать на должностях, которые дают право на пенсию за выслугу лет;

иметь минимальный страховой стаж по специальности:

весь стаж должен быть приобретен в государственных или коммунальных учреждениях;

лицу ранее не должна быть назначена никакая пенсия (ни по возрасту, ни по инвалидности, ни по другим основаниям).

В страховой стаж засчитываются все периоды работы на соответствующих должностях, перечень которых утверждается правительством. Подтверждением стажа служат:

записи в трудовой книжке;

данные из реестра застрахованных лиц;

дополнительные справки и документы в случае необходимости.

Стаж может суммироваться, если человек в разные периоды работал на разных должностях, входящих в перечень профессий с правом на пенсию за выслугу лет. Единовременное пособие выплачивается один раз и не подлежит налогообложению. По разъяснениям Пенсионного фонда Украины, право на пенсию за выслугу лет имеют:

артисты независимо от возраста, при наличии от 20 до 35 лет творческой деятельности;

работники образования, здравоохранения и социального обеспечения при наличии не менее 25 лет специального стажа;

спортсмены при условии не менее 25 лет профессиональной деятельности, из которых не менее шести лет в составе национальных сборных.

