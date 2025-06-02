Имеет значение день рождения: украинцы могут получить до 570 грн "бонуса" к пенсии

Украинцы, получающие пенсионные выплаты от государства, имеют право получать до 570 гривен доплаты по возрасту. Дополнительные деньги могут получать украинские пенсионеры, которые достигли определенного возраста, а размер их пенсии не превышает 10340,35 гривен в месяц.

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Как сообщает издание "На пенсии", об этом заявил эксперт по пенсионным вопросам Сергей Коробкин. Речь идет о так называемой компенсационной выплате или доплате за возраст.

Такая выплата была введена впервые еще в апреле 2020 года – тогда она предусматривалась для лиц, достигших 80 лет. Впоследствии появилось повышение для людей в возрасте 75-79 лет, а с октября 2022 года доплату начали получать люди в возрасте 70-74 года.

"Устанавливается повышение с даты, когда человек достигает определенного пенсионного возраста. Если 70 лет человеку исполнилось в середине месяца, то со дня рождения ему установят доплату только за полмесяца в размере примерно 150 гривен. Если человеку исполняется 75 лет, то пенсия возрастает еще на 156 гривен (вместо 300 устанавливают 456 гривен). Если человеку исполняется 80 лет, то пенсию увеличивают еще на 114 гривен (вместо 456 устанавливают 570 гривен)", – подчеркнул Сергей Коробкин.

Кроме возрастного условия, компенсационную выплату назначают в зависимости от размера самой пенсии. В частности, ее могут получать только пенсионеры, имеющие 10340,35 гривен выплаты в месяц.

Также OBOZ.UA сообщал, что в 2025 году пенсионерам из горных регионов временно приостановили начисление надбавки. Причиной таких изменений стал правовой вакуум, возникший из-за принятия Государственного бюджета-2025, который временно ограничил действие ряда социальных законов. Согласно действующему законодательству, пенсия жителя горного населенного пункта должна быть на 20% выше, чем у жителя равнинного региона с одинаковыми стажем и зарплатой, но теперь выплаты получают только те, кому доплата была назначена ранее, новые заявители пока остаются без надбавки.

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