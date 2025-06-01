Останутся без доплат: какие пенсионеры потеряли надбавку к пенсии и почему

В 2025 году пенсионерам из горных регионов временно приостановили начисление надбавки из-за отсутствия нового порядка ее назначения. Выплаты получают только те, кому доплата была назначена ранее, новые же заявители пока остаются без надбавки.

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Об этом рассказал пенсионный эксперт Сергей Коробкин. Причиной таких изменений стал правовой вакуум, возникший из-за принятия Государственного бюджета-2025, который временно ограничил действие ряда социальных законов.

Новый порядок начисления доплат до сих пор не утвержден правительством, из-за чего часть граждан не может оформить доплату, на которую имела бы право. Горная надбавка - это социальная компенсация для жителей горных регионов Украины. Она предусмотрена Законом "О статусе горных населенных пунктов в Украине" и учитывает сложные условия жизни в таких местностях: слабая инфраструктура, труднодоступность, нехватка рабочих мест.

Согласно действующему законодательству, пенсия жителя горного населенного пункта должна быть на 20% выше, чем у жителя равнинного региона с одинаковыми стажем и зарплатой. Как пояснил Коробкин, ситуация в 2025 году резко изменилась. В конце 2024 года Верховная Рада приняла Закон о Госбюджете на 2025 год, в котором, учитывая военное положение и кризис в экономике, временно ограничено действие некоторых социальных норм. Одной из них оказалась именно горная надбавка.

Вместо автоматического начисления доплаты, правительство должно было утвердить новый порядок ее назначения. Однако Кабинет министров не сделал этого вовремя, создав юридический пробел. По состоянию на июнь 2025 года заявления на получение горной надбавки не принимают, а те, кто претендует на ее оформление впервые, фактически остался без поддержки.

Ограничения не коснулись пенсионеров, которым надбавка уже была назначена ранее - им выплаты продолжают. Однако граждане, которые только в 2025 году получили право на горную надбавку (например, по новому месту жительства или после оформления пенсии), сейчас лишены возможности ее оформить. Соответственно, их пенсии будут меньше на 20% по сравнению с теми, кто получает доплату.

Ситуация вызвала волну возмущения среди пенсионеров горных регионов, ведь речь идет не только о деньгах, но и о справедливости. Люди, которые проживают в сложных условиях и имели законное право на льготу, временно ее потеряли. Эксперты отмечают, что правительство должно как можно быстрее утвердить новый порядок назначения надбавки, чтобы избежать социальной напряженности.

Как сообщал OBOZ.UA ранее, в Украине в 2026-м минимальную пенсию могут увеличить с 2361 до 2564 грн. Такой рост предусмотрен в письме, которое Минфин в рамках подготовки проекта бюджета на следующий год разослал распорядителям бюджетных средств.

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