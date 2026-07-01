"Черешневый апокалипсис" в Украине отменен: почему цены на ягоду удивили рынок

Несмотря на апрельские заморозки, на фоне которых эксперты прогнозировали дефицит косточковых фруктов (в частности, черешни), сезон черешни 2026 года в Украине отличался неожиданно высокой урожайностью. К радости покупателей, закупочные цены на ягоду в разы ниже, чем в прошлом году, и достигают 60 грн/кг.

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Об этом, как сообщает SEEDS, заявил президент Украинской плодоовощной ассоциации (УПОА) Тарас Баштанник. Он отметил, что сейчас сезон в самом разгаре, а закончится он только через 7-10 дней.

Что с ценами для потребителей

Обильный урожай черешни собрали почти во всех регионах страны, подчеркнул Баштанник, поэтому предложение на рынке существенно превысило первоначальные весенние прогнозы. Это привело к масштабному снижению стоимости ягоды, а оптовые цены упали до 40–60 грн/кг, что в несколько раз ниже показателей прошлого года.

"Как оказалось, нигде она не пострадала. Черешня в этом году дает очень хорошие урожаи. Поэтому этот сезон можно охарактеризовать как урожайный с низкими ценами", – так комментирует Баштанник весенние прогнозы относительно дефицита черешни.

Для рядовых украинцев это стало хорошей новостью, позволившей покупать качественную ягоду по максимально доступным ценам.

Беда для фермеров

Падение закупочных цен ниже прогнозируемого уровня стало серьёзным вызовом для садоводов из-за высокой себестоимости выращивания черешни. Основные категории расходов хозяйств – это защита садов, орошение, охлаждение и логистика. Осложняет ситуацию исключительно ручной сбор урожая, поскольку на оплату труда работников уходит примерно от трети до половины от конечной цены реализации.

"Черешня – это исключительно ручной сбор, в среднем стоимость её сбора в Украине составляет до 20 гривен за килограмм. Это довольно много, учитывая нынешнюю цену, – это практически треть цены продажи и минимум половина себестоимости", – объясняет Баштанник.

Из-за такой диспропорции большинство хозяйств в 2026 году не смогли получить тот финансовый результат, на который рассчитывали.

Как уже сообщал OBOZ.UA, аналогичная ситуация сложилась и с яблоками – нынешний сезон имеет все шансы поразить садоводов. Но из-за того, что нынешние показатели валового сбора яблок могут превысить прошлогодние, цены на фрукт могут существенно упасть.

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