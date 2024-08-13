Хищение 20 млн гривен в "Укрзалізниці": экс-нардеп признал вину и вышел на свободу

Нардеп предыдущего созыва Валерий Ищенко и его помощник признали себя виновными в закупках для "Укрзалізниці" по завышенным ценам, что нанесло перевозчику убытков 20 млн гривен убытков. За это они ушли от заключения и получили условные сроки.

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Как сообщил журналист Олег Новиков, нардеп заключил соглашение с прокурором Специализированной антикоррупционной прокуратуры (САП), которое 7 августа принял Высший антикоррупционный суд Украины (ВАКС). Согласно условиям соглашения, Ищенко и его помощник Александр Жога:

полностью признали вину;

добровольно возместят 20,27 млн грн убытков (18 млн грн – Ищенко, 2,27 млн грн – Жога);

(18 млн грн – Ищенко, 2,27 млн грн – Жога); уплатят процессуальные расходы;

перечислят 5 млн грн на нужды Вооруженных сил Украины.

За это им назначили по 5 лет условного лишения свободы под 3 года испытательного срока с обязанностями и запретом занимать определенные должности в течение 3 лет. Также они должны оплатить по 17 тысяч грн штрафа. В связи с решением судьи, Ищенко и Жога обязуются:

периодически появляться для регистрации в уполномоченный орган по вопросам пробации;

сообщать уполномоченный орган по вопросам пробации об изменении места жительства и работы;

не выезжать за пределы Украины без согласования с уполномоченным органом по пробации.

Валерий Ищенко: за что судили экс-нардепа

По данным САП, в 2015 году бизнесмен Алексей Беленький обратился к Валерию Ищенко, который еще занимал должность нардепа, чтобы он помог в организации схемы поставки метизной продукции в "Укрзалізницю". Цены при этом были вдвое завышены.

Ищенко согласился – его участие ограничивалось советами, финансовыми ресурсами и использованием деловых связей. Жога же выполнял его поручение по финансам и консультировал других участников схемы.

В результате на конкурсных торгах победило заранее определенное ООО, что позволило заключить соглашение на поставку метизной продукции по ценам, которые в то время почти вдвое превышали среднерыночные. Это нанесло "Укрзалізниці" имущественный ущерб в размере более 20 млн грн. Но 5 июня прокурор САП изменил обвинения по делу всем фигурантам дела:

обвинение Ищенко изменили на злоупотребление служебным положением и влиянием;

Жогу – на пособничество в этих преступлениях.

В деле также фигурируют бывший директор "Укрзалізничпостача" Евгений Хорощак, его экс-заместитель Роман Кравчук и руководитель отдела верхнего строения пути "Укрзалізничпостач" Андрей Степаненко. Организатора сделки, украинского бизнесмена Алексея Беленького, выехавшего за границу, судят отдельно.

Как сообщал OBOZ.UA, ранее условные сроки по делу о коррупции на "Укрзалізнице" получили и другие фигуранты этого дела. В частности, соглашение со следствием заключили руководитель ООО "Инкомм" Надежда Богдан и бывший финансовый директор ООО "Союз-Энерго" Дмитрий Цивун.

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