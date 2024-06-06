Хищение денег "Укрзализныци": подозреваемые признали вину и отдали миллионы государству

Фигуранты дела о коррупции во время государственных закупок в "Укрзалізниці" (УЗ) заключили соглашение со следствием. Двое из обвиняемых получили лишение свободы условно, штраф, также их обязали возместить нанесенный ущерб.

Об этом сообщили в Высшем антикоррупционном суде. Соглашение с руководительницей ООО "Инкомм" Надеждой Богдан и бывшим финансовым директором ООО "Союз-Энерго" Дмитрием Цивуном о признании ими вины в завладении средствами "Укрзалізниці" в сумме 21,5 млн грн 6 июня утвердила коллегия судей.

Обвиняемым назначили 4,5 года условного лишения свободы с 1 годом и месяцем испытательного срока и 17 тыс. грн штрафа. Кроме того, Цивун и Богдан должны возместить почти 11 млн грн в дополнение к 10,7 млн грн, которые они уже вернули государству.

О чем суд?

Речь идет о расследовании закупки метизной продукции "Укрзалізницею" в 2014 году. В деле также фигурируют бывший директор "Укрзалізничпостача" Евгений Хорощак, его экс-заместитель Роман Кравчук и руководитель отдела верхнего строения пути "Укрзалізничпостача" Андрей Степаненко. Отдельно судят уехавшего за границу организатора сделки – украинского бизнесмена Алексея Беленького, народного депутата Валерия Ищенко и его бывшего советника Александра Жогу, которые тоже причастны к хищению имущества "Укрзалізниці".

По версии следствия, в течение 2014 года должностные лица ГП "Укрзаліничпостач" вступили в предварительный сговор с представителями частного предприятия, которое намеревалось поставлять метизную продукцию для нужд "Укрзалізниці". По договоренности должностные лица УЗ помогли избранному ООО победить в конкурсных торгах, после чего заключили соглашение на поставку метизной продукции по ценам, которые в тот момент почти вдвое превышали среднерыночные. В результате, по версии следствия, "Укрзалізниці" был нанесен имущественный ущерб в размере более 20 млн грн.

Также OBOZ.UA сообщал о разоблачении семи человек, причастных к завладению 117 млн грн "Укрзалізниці" при закупке кабельно-проводниковой продукции. Среди подозреваемых – бывший заместитель директора филиала "Центр обеспечения производства" УЗ Алексей Онисимюк.

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