Хакеры похищают почтовые аккаунты украинцев, использующих популярный сервис: кто в зоне наибольшего риска

Хакеры имитируют сайт UKR.NET. Цель – похищение почтовых аккаунтов. Однако защититься от злоумышленников можно: для этого стоит, в частности, включить двухфакторную аутентификацию.

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Об этом сообщает Госспецсвязи. Отмечается: особый интерес для хакеров представляют сразу несколько категорий украинцев. В частности:

сотрудники государственных органов;

военнослужащие;

сотрудники украинских предприятий и организаций.

"Злоумышленники распространяют письма с вложениями в виде архивов, содержащих HTML-файл. Открыв файл, получатель попадает на фишинговый сайт, облик которого имитирует страницу сервиса UKR.NET. Если ввести свой логин и пароль, данные будут отправлены злоумышленникам, что приведет к компрометации аккаунта", – говорится в сообщении.

Как не стать жертвой хакеров

В то же время, отметили специалисты, защититься от злоумышленников можно. Для этого стоит, в частности, включить двухфакторную аутентификацию (инструкция по ссылке). А кроме того:

избегать использования публичных почтовых сервисов со служебных компьютеров;

настроить фильтр для перенаправления копий входящих писем на корпоративную почту – для ретроспективного анализа подозрительных писем.

Российские хакеры атаковали ряд украинских Telegram-канало

Ранее же российские хакеры взломали сервис автоматизации публикации постов FleepBot, разработанный и принадлежащий компании из РФ. После чего в ряде украинских Telegram-каналов, использующих этот сервис для публикации контента, было зафиксировано распространение сообщений провокативного характера.

"Хотели бы в очередной раз подчеркнуть опасность применения любых программных средств страны-агрессора, и необходимость тщательно проверять происхождение ПО перед его применением", – подчеркнули по этому поводу в Госспецсвязи.

Как сообщал OBOZ.UA, также российские спецслужбы и мошенники создают фейковые чат-боты от имени официальных украинских институтов, чтобы распространять дезинформацию или похищать данные украинцев в Telegram. Эту технологию также используют для подрыва доверия к официальным каналам коммуникации. Впрочем, противодействовать этому могут сами украинцы – "вычисляя" фейковые боты с помощью официального инструмента "Ботчекер".

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