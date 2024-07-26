Хакеры похищают почтовые аккаунты украинцев, использующих популярный сервис: кто в зоне наибольшего риска
Хакеры имитируют сайт UKR.NET. Цель – похищение почтовых аккаунтов. Однако защититься от злоумышленников можно: для этого стоит, в частности, включить двухфакторную аутентификацию.
Об этом сообщает Госспецсвязи. Отмечается: особый интерес для хакеров представляют сразу несколько категорий украинцев. В частности:
- сотрудники государственных органов;
- военнослужащие;
- сотрудники украинских предприятий и организаций.
"Злоумышленники распространяют письма с вложениями в виде архивов, содержащих HTML-файл. Открыв файл, получатель попадает на фишинговый сайт, облик которого имитирует страницу сервиса UKR.NET. Если ввести свой логин и пароль, данные будут отправлены злоумышленникам, что приведет к компрометации аккаунта", – говорится в сообщении.
Как не стать жертвой хакеров
В то же время, отметили специалисты, защититься от злоумышленников можно. Для этого стоит, в частности, включить двухфакторную аутентификацию (инструкция по ссылке). А кроме того:
- избегать использования публичных почтовых сервисов со служебных компьютеров;
- настроить фильтр для перенаправления копий входящих писем на корпоративную почту – для ретроспективного анализа подозрительных писем.
Российские хакеры атаковали ряд украинских Telegram-канало
Ранее же российские хакеры взломали сервис автоматизации публикации постов FleepBot, разработанный и принадлежащий компании из РФ. После чего в ряде украинских Telegram-каналов, использующих этот сервис для публикации контента, было зафиксировано распространение сообщений провокативного характера.
"Хотели бы в очередной раз подчеркнуть опасность применения любых программных средств страны-агрессора, и необходимость тщательно проверять происхождение ПО перед его применением", – подчеркнули по этому поводу в Госспецсвязи.
Как сообщал OBOZ.UA, также российские спецслужбы и мошенники создают фейковые чат-боты от имени официальных украинских институтов, чтобы распространять дезинформацию или похищать данные украинцев в Telegram. Эту технологию также используют для подрыва доверия к официальным каналам коммуникации. Впрочем, противодействовать этому могут сами украинцы – "вычисляя" фейковые боты с помощью официального инструмента "Ботчекер".
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