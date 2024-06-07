Российские спецслужбы воруют данные украинцев через популярный мессенджер: как распознать опасные чат-боты. Видео

Российские спецслужбы и мошенники создают фейковые чат-боты от имени официальных украинских институтов, чтобы распространять дезинформацию или похищать данные украинцев в Telegram. Эту технологию также используют для подрыва доверия к официальным каналам коммуникации. Впрочем, противодействовать этому могут сами украинцы – "вычисляя" фейковые боты с помощью официального инструмента "Ботчекер".

Об этом сообщили в Госспецсвязи. Там отметили: фейковые чат-боты маскируют под настоящие с помощью ряда ухищрений. Например, делая их названия и аватарки схожими с настоящими. При этом, признается, распознать фейковые боты зрительно бывает очень сложно – ведь различать их и названия настоящих может лишь один символ.

Впрочем, некоторые проверенные боты имеют специальную голубую галочку, что облегчает их распознавание как настоящих. Однако есть она не у всех.

Как проверять боты

Отличить же безопасный чат-бот от подделок поможет инструмент "Ботчекер", отметили в Госспецсвязи. Находится он по ссылке.

Чтобы проверить бота, нужно ввести в специальное поле его название или ссылку на него. После этого программа выдаст информацию – настоящий бот или фейковый.

"Если бота нет на сайте, или вы подозреваете, что бот враждебный – сообщите Киберполицию через чат-бот. Специалисты его проверят", – отметили специалисты.

Как сообщал OBOZ.UA, в то же время, в Киеве руководитель филиала одного из госбанков снял со счета клиентки 169 тысяч долларов. Для этого он, в частности, скопировал все данные ее счета, паспортные и персональные данные и передал эту информацию двум сообщникам.

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