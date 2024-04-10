Глава "Нафтогаза" заработал в 2020 году 594 тысячи гривен: декларация

В 2020 году председатель правления Национальной акционерной компании "Нафтогаз України" Алексей Чернышов заработал более 2 миллионов гривен. Доходы его жены прибавили в семейный бюджет еще около 700 тысяч гривен.

Об этом говорится в декларации Чернышова, которая была опубликована в публичном реестре Национального агентства по вопросам противодействия коррупции. В частности, в 2020 году Чернышов получил:

74,9 тыс. гривен зарплаты в должности главы Киевской ОГА;

519,9 тыс. гривен зарплаты в должности министра развития громад и территорий;

1,464 млн гривен за отчуждение корпоративных прав;

14,5 тыс. гривен процентов от банков.

В том же году доходы его жены Светланы Чернышовой были заметно меньше: почти 700 тыс. гривен (включая зарплату в КНУ им. Шевченко, доходы от предоставления имущества в аренду и гонорары).

Также Алексей Чернышов указал, что держит в банках 105,9 тыс. гривен, почти 56 тыс. евро, $912 и 46,3 тыс. швейцарских франков и еще $500 тыс. и 4 млн гривен – наличными. Его жена имеет $115 тыс. и 860 тыс. гривен наличными, а также $4,5 тыс. долларов, 113,1 тыс. гривен и 3,5 тыс. евро на банковских счетах.

По недвижимости супругам Чернышовым принадлежат четыре квартиры в Киеве, одна в Никополе, а также земельный участок и жилой дом в Киевской области. Кроме того, у них есть автомобиль Skoda Octavia A5 2010 года.

Еще глава НАК "Нафтогаз" указал в декларации 7 наручных часов, часы настольные, часы напольные, золотые запонки, коллекцию из 30 картин и 2 коллекции книг (общий объем – 105 томов). Его жена – 3 наручных часов, 5 ювелирных наборов, кольцо, 3 шубы из натурального меха и сумка Hermes Kelly. Кроме того, Светлана Чернышова владеет корпоративными правами и является конечным бенефициаром в ряде компаний.

Как уже сообщал OBOZ.UA, в 2023 году, когда Чернышов занимал должность министра, а затем его перевели в "Нафтогаз", его зарплата значительно выросла. В среднем он зарабатывал более 1,7 млн грн.

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