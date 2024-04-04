Глава "Нафтогаза" задекларировал космическую зарплату: премьер получает в десятки раз меньше 

Премьр-министр Украины Денис Шмыгаль получает зарплату в 22 раза меньше, чем глава "Нафтогаза" Алексей Чернышов. Шмыгаль задекларировал зарплату в размере 81 237 грн. В то время как глава "Нафтогаза" получает 1,7 млн грн в месяц.

Об этом говорится в материале OBOZ.UA. Премьер-министр несет ответственность за экономику, социальную, коммунальную сферы, медицину и образование всей страны. Во время войны от работы правительства также зависит обеспечение потребностей военных. Именно Кабмин является акционером национальной компании "Нафтогаз Украины".

Алексей Чернышов в 2019 году в среднем зарабатывал 26 тыс. грн, работая министром развития громад и территорий. Много работы, ответственности, внимания и мало денег. Но вскоре Алексея Чернышова назначили главой "Нафтогаза". В декларации за 2023 год он показал среднемесячную зарплату в размере 1 781 025 грн. Это почти в 22 раза больше, чем зарабатывает премьер-министр.

Правительство также владеет национальной энергогенерирующей компанией "Энергоатом". Глава компании Петр Котин в прошлом году в среднем получал зарплату в размере 393 066 грн.

Министр финансов Сергей Марченко отвечает за финансовую стабильность всей страны, находит средства для финансирования бюджета, отвечает за уровень госдолга. В своей декларации за прошлый год министр показал среднюю зарплату в размере 93,5 тыс. грн. В этом году, по данным дашбордов ведомства, средняя месячная зарплата руководства Минфина составила 97,4 тыс. грн (данные за январь).

Рядовой специалист Минфина зарабатывает 38,4 тыс. грн в месяц.Именно Минфин владеет акциями государственных банков, в том числе крупнейших – ПриватБанка, Ощадбанка и Укргазбанка. Пока Марченко в среднем зарабатывает 93,5 тыс. грн, Родион Морозов, исполняющий обязанности главы Укргазбанка, получает зарплату в 870 тыс. (на руки после уплаты налогов – 683,3 тыс. грн).

Один из крупнейших банков, "Ощад", в феврале заплатил своему председателю Сергею Наумову 1 млн. 53 тыс. 194 грн. А его коллега из "Привата" Герхард Беш ежемесячно зарабатывает 1,4 млн грн. То есть глава банка, принадлежащего Минфину, зарабатывает в 15,3 раза больше, чем сам министр.

Как ранее писал OBOZ.UA, суд возобновит сотрудника НАЭК "Энергоатом", который был отстранен от исполнения обязанностей в феврале 2022 года и выплатит ему 18,2 млн гривен компенсации. Это объясняется размером зарплаты служащего – до увольнения он получал 726,4 тыс. гривен (около $19 тысяч).

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