Глава госбанка показал гигантскую зарплату: у министра финансов в 15 раз меньше

Министр финансов Украины Сергей Марченко зарабатывает в разы меньше руководителей государственных банков, непосредственно принадлежащих Минфину. В общем, зарплата министра является средней для руководящего состава его ведомства.

Об этом сообщает OBOZ.UA, ссылаясь на декларацию Марченко за 2023 год. В документе Министр показал среднюю зарплату в 93,5 тыс. гривен.

В то же время, согласно открытым данным Минфина, в январе 2024 года средняя месячная зарплата руководства министерства составила 97,4 тыс. гривен. Впрочем, рядовой специалист Министерства финансов зарабатывает ежемесячно 38,4 тыс. гривен.

Минфину принадлежат акции трех государственных банков: ПриватБанка, Сбербанка и Укргазбанка. Руководители этих финучреждений зарабатывают значительно больше, чем Сергей Марченко даже несмотря на его должностные обязанности (именно министр финансов отвечает за финансовую стабильность Украины, ищет средства для финансирования бюджета и занимаются вопросами, связанными с госдолгом).

В частности, исполняющий обязанности главы Укргазбанка Родион Морозов получает в 9 раз больше министра – его зарплата составляет 870 тыс. гривен (на руки после уплаты налогов – 683,3 тыс. грн). Банк "Ощад", который является одним из крупнейших в Украине в феврале, заплатил своему председателю Сергею Наумову более 1 млн гривен, а руководитель "Привата" Герхард Беш ежемесячно зарабатывает еще больше - 1,4 млн грн. То есть они зарабатывают соответственно в 10,7 и в 15,3 раза больше, чем министр.

Также OBOZ.UA писал, что премьер-министр Украины Денис Шмигаль получает зарплату в 22 раза меньше, чем глава "Нафтогаза" Алексей Чернышев. Шмигаль задекларировал зарплату в размере 81237 грн. В то время как глава "Нафтогаза" получает 1,7 млн грн в месяц.

Только проверенная информация у нас в Telegram-канале OBOZ.UA и в Viber. Не ведитесь на фейки!