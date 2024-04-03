В Украине в госкомпаниях платят миллионы в месяц: выгодно быть не премьером или спикером, а главой автобазы или "Нафтогаза"

В Украине министры, отвечающие за целые отрасли, получают в десятки раз меньше, чем директора госпредприятий. Действующая система оплаты труда государственных служащих и менеджеров создала существенные диспропорции.

Глава "Нафтогаза" зарабатывает 1,7 млн грн в месяц, а премьер – всего 81,2 тыс. грн. Спикер Верховной Рады получает из бюджета меньше, чем директор автобазы ВР.

После смены системы оплаты труда госслужащих начали переводить в госпредприятия, чтобы удержать на работе лучших специалистов, не согласных работать на зарплату в 15-20 тыс. грн. О том, сколько получают государственные служащие и менеджеры государственных компаний, читайте в материале OBOZ.UA.

Минфин: в банке можно заработать в 15 раз больше

Министр финансов Сергей Марченко отвечает за финансовую стабильность всей страны, находит средства для финансирования бюджета, отвечает за уровень госдолга.

В своей декларации за прошлый год министр показал среднюю зарплату в размере 93,5 тыс. грн. В этом году, по данным дашбордов ведомства, средняя месячная зарплата руководства Минфина составила 97,4 тыс. грн (данные за январь).

Рядовой специалист Минфина зарабатывает 38,4 тыс. грн. в месяц.

Именно Минфин владеет акциями государственных банков, в том числе крупнейших – ПриватБанка, Ощадбанка и Укргазбанка. Пока Марченко в среднем зарабатывает 93,5 тыс. грн, Родион Морозов, исполняющий обязанности главы Укргазбанка, получает зарплату в 870 тыс. (на руки после уплаты налогов – 683,3 тыс. грн).

Один из крупнейших банков "Ощад" в феврале заплатил своему председателю Сергею Наумову 1 млн. 53 тыс. 194 грн. А его коллега из "Привата" Герхард Беш ежемесячно зарабатывает 1,4 млн грн. То есть глава банка, принадлежащего Минфину, зарабатывает в 15,3 раза больше, чем сам министр.

Министр получает в разы меньше руководителей предприятий, принадлежащих его министерству

Министр развития общин, территорий и инфраструктуры Александр Кубраков отвечает за одну из самых дорогих отраслей экономики. Он занимается не только инфраструктурными проектами, но и восстановлением страны. В прошлом году ежемесячно Кубраков в среднем получал 81 210 грн. В этом году, по данным дашбордов, руководство ведомства зарабатывает 104,6 тыс. грн, а обычные специалисты – 25 тыс. грн.

В разы больше зарабатывают в предприятиях, принадлежащих министерству. К примеру, в прошлом году руководитель Администрации морских портов Юрий Литвин (часть зарплаты он получил в Укрводшляху) зарабатывал ежемесячно 207,4 тыс. грн.

Игорь Смелянский, глава "Укрпошти", декларацию не заполняет, зарплаты предприятие перестало публиковать еще в начале 2022 года. В декабре 2021 он получил: 695 232 грн оклада, 104 284 грн надбавки и 531 759 индексации (в сумме это 1 331 275 грн).

Шмыгаль зарабатывает в десятки раз меньше, чем глава "Нафтогаза"

Главный менеджер страны Денис Шмыгаль задекларировал зарплату в размере 81 237 грн. Он несет ответственность за экономику, социальную, коммунальную сферу, медицину и образование всей страны. Во время войны от работы правительства также зависит и обеспечение потребностей военных. Именно Кабмин является акционером национальной компании "Нафтогаз Украина".

Алексей Чернышев в 2019 году в среднем зарабатывал 26 тыс. грн, работая министром развития общин и территорий. Много работы, ответственности, внимания и мало денег. Но вскоре Алексея Чернышева назначили главой "Нафтогаза". В декларации за 2023 год он показал среднюю месячную зарплату в размере 1 781 025 грн. Это почти в 22 раза больше, чем зарабатывает премьер-министр.

Правительство также владеет и национальной энергогенерирующей компанией "Энергоатом". Глава компании Петр Котин в прошлом году в среднем получал зарплату в размере 393 066 грн.

Почему в Украине несправедливое распределение зарплат и как хотят это изменить

В Украине с 2024 пересмотрели размер заработных плат государственных служащих. Оклады повысили, размер премий ограничили, кроме того, закрыли те вакансии, которые специально оставляли открытыми для увеличения фонда оплаты труда.

"У нас часть вакансий не закрывали для того, чтобы сохранять бюджет и платить рыночные зарплаты. Как было? Было, например, 300 тыс. грн. на 20 человек. Но вместо того, чтобы брать на работу 20 человек и платить по 15 тыс. грн, условно брали на работу только 10 человек, а платили по 30 тыс. грн. То есть за счет сохранения вакантных должностей были нормальные зарплаты. Я до января зарабатывал 37 тыс. грн, в январе получил уже 17 тыс. грн. сейчас переводят на госпредприятие наше же, потому что там нет ограничения по зарплатам", – рассказывает OBOZ.UA сотрудник пресс-службы одного из органов центральной исполнительной власти.

Действующая система оплаты труда государственных служащих и рабочих государственных предприятий не стимулирует молодых украинцев строить карьеру в государственных органах власти. К примеру, спикер Верховной Рады Руслан Стефанчук, занимающий одну из трех самых влиятельных должностей в стране, в прошлом году зарабатывал в среднем 79 тыс. грн.

В то же время директор автобазы управления делами Верховной Рады Борис Богославец, который, обеспечивает Стефанчука и его коллег транспортом, за тот же период в среднем зарабатывал 132,4 тыс. грн. А все потому, что автобаза – это отдельное государственное предприятие. Поэтому зарплаты здесь могут быть выше, чем даже у первых лиц государства.

Кстати, президент Владимир Зеленский на своей должности получает меньше директора автобазы и меньше, чем все нардепы. Зарплата президента не дотягивает даже до уровня специалиста Минфина и составляет всего 28 тыс. грн. Это "голая" ставка без всяких доплат. Вероятно, ни для одного из украинских президентов зарплата не была в перечне стимулов для получения должности. Но сама диспропорция, когда президент получает меньше обычного специалиста в министерстве, председатель Верховной Рады – меньше, чем директор его автобазы, а премьер – в десятки раз меньше, чем глава предприятия, принадлежащего правительству, удивляет.

Действующая система оплаты труда не стимулирует украинцев трудоустраиваться в органы власти и получать инструменты для реформирования страны. Тем, кто хочет зарабатывать, гораздо выгоднее заниматься машинами для парламентариев, а не парламентаризмом.