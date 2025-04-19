Гетманцев рассказал, нужно ли регистрировать "ФОП" бабушкам, продающим овощи

Председатель комитета по вопросам финансов, налоговой и таможенной политики Даниил Гетманцев рассказал, нужно ли оформлять "ФОП", чтобы продавать собственные овощи. Так, Налоговое законодательство предусматривает льготы для продажи собственного овоща и продуктов животноводства.

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Об этом Гетманцев написал на своей странице в Telegram. "На огороде бузина, а в Киеве дядька. Какой-то "эксперт" сказал в видео, дальше это понесли в комментариях. На выходе – очередные выводы, которые не проходят проверку на здравый смысл. Давайте скажу коротко. Бабушки, которые продают выращенные собственноручно фрукты или овощи из своего огорода, не имеют фруктов", – рассказал депутат.

В Налоговом кодексе предусмотрены льготы на продажу собственного овоща и продуктов животноводства. 12 минимальных зарплат в год для овощей и 50 – для продуктов животноводства. То есть бабушки могут продавать овощную на 8000 грн ежемесячно.

"Поэтому хотите сделать хорошее дело – остановитесь и купите у бабушки яблоки или картошку, пару литров молока. Поддержите их на деле, а не накручивайте "страшилками" из интернета", – написал Гетманцев.

За что на самом деле дополнительно нужно платить налоги

В Украине "ФОПы" (кроме избравших упрощенную систему) и обычные украинцы до 1 мая этого года должны подать декларации за прошлый год, говорится в разъяснении Государственной налоговой службы.

"При условии если у налогоплательщика отсутствуют подтверждающие документы относительно суммы полученного им дохода из иностранных источников и суммы уплаченного им налога в иностранной юрисдикции, оформленные согласно ст. 13 Кодекса, то в соответствии с п. п. 170.11.2 п. 170.11 ст. 170 Кодекса такой налогоплательщик заявление о переносе срока подачи налоговой декларации до 31 декабря года, следующего за отчетным", – отмечают в ГНС.

Заплатить налоги нужно за:

получение отдельных видов доходов, не подлежащих налогообложению при выплате, но не освобожденных от налогообложения (п. п. 168.1.3 п. 168.1 ст. 168 Кодекса);

получение доходов от лица, не являющегося налоговым агентом (от других физических лиц (резидентов или нерезидентов)) (п. п. 168.2.1 п.168.2 ст. 168 Кодекса);

иностранные доходы (п. п. 170.11.1 п. 170.11 ст. 170 Кодекса).

Налоговую декларацию также обязаны подавать:

физические лица, получающие доходы от предпринимательской деятельности, кроме лиц, избравших упрощенную систему налогообложения (ст. 177 Кодекса);

физические лица, осуществляющие независимую профессиональную деятельность (ст. 178 Кодекса);

иностранцы, которые по результатам отчетного года получили статус резидента Украины, должны отразить доходы с источником их происхождения в Украине и иностранные доходы (п.п. 170.10.4 п. 170.10 ст.170 Кодекса);

плательщики налога – резиденты, выезжающие за границу на постоянное место жительства, не позднее 60 календарных дней, предшествующих выезду (п. 179.3 ст. 179 Кодекса).

Налоговики также предупреждают: если вовремя не подать декларацию придется заплатить 340 грн штрафа. Также, согласно ст. 164-1 КУоАП, за непредставление или несвоевременное представление гражданами деклараций о доходах или включение в декларации извращенных данных, неведение учета или ненадлежащее ведение учета доходов и расходов влечет предупреждение или наложение штрафа в размере от трех до восьми не облагаемых налогом минимумов доходов граждан (от 51 до 1).

Как уже сообщал OBOZ.UA, налоговики не имеют доступа к системам торговых платформ или банков. Поэтому эксперт Александра Томашевская прогнозирует, что новый законопроект не будет касаться рядовых украинцев, а коснется только предпринимателей.

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