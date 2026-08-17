Германия повысила пенсии до 3742 евро: сколько могут получить украинские беженцы

С июля 2026 года один немецкий пенсионный балл стоит 42,52 евро, а расчетная максимальная пенсия может достигать около 3742 евро брутто (194 012 грн по актуальному курсу, до обязательных отчислений), однако для такого уровня требуются десятки лет стажа и очень высокая официальная зарплата. Украинцы, которые легально работают в Германии и платят взносы, также могут получить право на немецкую пенсию, однако украинский стаж пока, по общему правилу, не суммируется с немецким из-за отсутствия действующего соглашения о социальном обеспечении

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OBOZ.UA, ссылаясь, на официальную информацию, разобрался, что нужно знать украинцам, которые в настоящее время проживают в Германии. Немецкая система отличается от украинской тем, что размер будущей выплаты напрямую зависит от заработка человека в течение трудовой жизни. Чем выше официальный доход и чем дольше работник платит взносы, тем больше пенсионных баллов он накапливает.

Пенсии в Германии выросли

С 1 июля 2026 года немецкие пенсии выросли на 4,24%. Соответственно, стоимость одного пенсионного балла увеличилась с €40,79 до €42,52.

Для понимания механизма: если человек за год получает примерно среднюю зарплату по стране, он зарабатывает один пенсионный балл. В дальнейшем накопленное количество баллов умножают на актуальную стоимость одного балла и другие коэффициенты, предусмотренные формулой.

По данным Немецкого пенсионного страхования, средний ориентир для расчета в 2026 году — 51 944 евро брутто в год. Работник с таким доходом получает примерно один балл в год. То есть для украинца, работающего в Германии, принцип прост, официально более высокая зарплата и более длительный страховой стаж означают более высокую будущую пенсию.

Максимум — 3742 евро в месяц

После июльского повышения расчетный верхний предел пенсии в Германии составляет около 3742 евро брутто в месяц. Однако получить такую сумму может далеко не каждый. Для этого необходимо в течение очень длительного периода накапливать пенсионные баллы за счет максимально высокого официального дохода.

Ключевое условие — 45 лет страхового стажа. При этом недостаточно просто проработать 45 лет: для приближения к максимальной выплате необходимо на протяжении всей карьеры иметь доход на уровне максимальной базы, с которой уплачиваются пенсионные взносы.

В 2026 году этот предел составляет 8450 евро в месяц. Именнос заработка до установленного предела рассчитываются взносы в государственную пенсионную систему. Таким образом, для украинца сценарий с пенсией около €3742 означал бы фактически десятилетие работы в Германии с очень высокой официальной зарплатой.

Максимальная выплата может выглядеть очень привлекательно, особенно если сравнивать её с пенсиями в Украине. Однако важно понимать, что 3742 евро — это не стандартная немецкая пенсия, а фактически верхний уровень, к которому могут приблизиться люди с очень длительным стажем и высокими доходами.

Для большинства работников карьера не состоит из 45 лет непрерывной работы с зарплатой, близкой к максимальному пределу. На количество пенсионных баллов могут влиять периоды работы с более низким доходом, неполная занятость, перерывы в карьере и другие обстоятельства. Поэтому даже длительный страховой стаж сам по себе не гарантирует огромной выплаты.

Сколько нужно зарабатывать украинцу

Здесь есть важный нюанс. Для получения максимального количества баллов работнику не нужно просто иметь "большую зарплату" — его доход должен быть достаточно высоким по отношению к средней зарплате за соответствующий год.

В 2026 году максимальная база для пенсионных взносов составляет 8450 евро в месяц, то есть 101 400 евро в год. Если человек получает меньше, он все равно накапливает пенсионные баллы, но их будет меньше. Например, работник с доходом примерно на уровне среднего по стране получает около одного балла в год.

Если зарплата значительно выше средней, количество баллов за год тоже будет больше — до установленного законом максимального предела. Именно поэтому для будущей пенсии важно не только количество лет работы, но и официальная зарплата, с которой уплачиваются взносы.

А что ждет украинцев в Германии

Для украинцев, официально трудоустраивающихся в Германии, действуют те же базовые правила немецкого пенсионного страхования, что и для других работников. Немецкая система пенсионного страхования прямо указывает, что иностранцы, в частности граждане Украины, работающие в Германии и уплачивающие взносы, могут приобретать право на немецкую пенсию.

В целом для возникновения права на пенсию требуется как минимум пять лет уплаты взносов и достижение соответствующего пенсионного возраста. То есть даже если человек не сможет проработать там 40–45 лет, официальная работа в стране не является "потерянным временем": при условии выполнения необходимых требований она может сформировать право на немецкую пенсию.

В то же время украинцам не следует автоматически полагать, что весь стаж, накопленный в Украине, будет просто прибавлен к немецкому. В настоящее время между Украиной и Германией нет действующего ратифицированного соглашения о социальном обеспечении.

Поэтому украинские периоды страхования, как правило, не учитываются при определении минимального страхового периода для получения немецкой пенсии. Исключения существуют для отдельных категорий людей, в частности для признанных по немецкому законодательству поздних переселенцев.

Пенсионный возраст тоже имеет значение

Получить накопленную пенсию можно не просто после достижения определенного количества лет стажа. Человек также должен достичь установленного законом пенсионного возраста или соответствовать требованиям конкретного вида пенсии.

Для разных видов пенсий правила различаются. Общий пенсионный возраст в Германии постепенно повышается, а для отдельных категорий предусмотрены варианты более раннего выхода на пенсию при наличии необходимого страхового стажа.

Именно поэтому украинцам, планирующим долгосрочную работу в Германии, стоит учитывать сразу три фактора — сколько лет они будут платить взносы, какова будет их официальная зарплата и когда они смогут оформить соответствующую пенсию.

Как сообщал OBOZ.UA ранее, украинские мужчины в возрасте от 23 до 60 лет больше не могут получить временную защиту в Германии (согласно 24-му параграфу Закона о пребывании иностранцев), если они не были освобождены от военной службы или не имеют подтверждения законного выезда из Украины. А тех, кто попал в страну нелегально, могут депортировать.

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