Украинским беженцам грозит депортация из Германии: какая группа в зоне риска

Украинские мужчины в возрасте от 23 до 60 лет больше не могут получить временную защиту в Германии (в соответствии с 24-м параграфом Закона о пребывании иностранцев), если они не были освобождены от военной службы или не имеют подтверждения законного выезда из Украины. А тех, кто попал в страну нелегально, могут депортировать.

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Об этом сообщает DW со ссылкой на официальный ответ федерального Министерства внутренних дел. "Украинские граждане, нелегально пребывающие в Германии, могут быть депортированы, если в отношении них существуют действующие общие правовые основания для выдворения иностранцев", – отметили в немецком МВД.

В то же время там уточнили, что украинские мужчины мобилизационного возраста имеют возможность остаться в Германии, даже если не подпадают под процедуру предоставления временной защиты. Для этого они должны подать заявление на получение убежища в стране по общей процедуре (Asyl) – просьбу в индивидуальном порядке рассмотрит Федеральная служба по вопросам миграции и беженцев (BAMF).

"Военные обязательства в Украине сами по себе не являются основанием для предоставления защиты в соответствии с законодательством об убежище", – отметили в МВД Германии.

Что предшествовало

5 августа Совет ЕС официально продлил действие временной защиты для украинских беженцев в Европейском союзе (ЕС) еще на один год – до 4 марта 2028 года. В то же время военнообязанные граждане должны подтвердить выполнение своих военных обязанностей в соответствии с законодательством Украины – это можно сделать, предоставив один из двух документов:

заграничный паспорт со штампом о законном пересечении государственной границы Украины;

о законном пересечении государственной границы Украины; официальный документ (в бумажной или электронной форме, в частности через приложение "Резерв+"), подтверждающий выполнение воинской обязанности или освобождение от неё.

Кроме того, странам ЕС предоставлено право отказывать в выдаче вида на жительство по схеме временной защиты, если заявитель уже получил аналогичный статус в другой стране Евросоюза. Для этого государства-члены будут оперативно и систематически обновлять данные в общей Платформе регистрации временной защиты.

Также OBOZ.UA сообщал, что депутат польского Сейма от крупнейшей оппозиционной партии "Право и справедливость" (ПиС) Анджей Сливка призвал депортировать украинцев, не имеющих официальной работы в Польше, но подлежащих военному призыву на Родине. Он советует им выехать из страны самостоятельно – иначе в случае прихода ПиС к власти их выдворят принудительно.

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