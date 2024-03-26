Где в Украине самые дорогие гаражи и самые высокие цены на паркинг: озвучены суммы по городам

В Украине Киев среди городом-миллионников является лидером по ценам на паркинг и гаражи. Средняя стоимость гаража в столице составляет 306755 грн.

По сравнению с прошлым годом цена выросла на 15,6%. Об этом свидетельствуют данные известного портала.

Место на паркинге обойдется дороже – 864 655 гривен, что на 9,5% больше цены в 2023 году.

Что касается аренды гаражей, то в Киеве средняя стоимость составляет 2700 гривен, а паркоместа – 3500. По сравнению с 2023 г. цены выросли на 8% и 16,5% соответственно.

"Несмотря на то, что Львов сегодня опережает Киев по стоимости жилья на первичном рынке, столица продолжает удерживать первенство по стоимости покупки таких нежилых помещений, как гаражи и паркинги", - отмечают в OLX.

Цены в других городах

Второе место после Киева, где дороже всего купить место на паркинге занимает Днепр — медианная стоимость 713 826 гривен. Аренда будет стоить 3000 гривен в месяц. Гараж стоит 239223 гривен, а аренда 2100.

Во Львове медианная цена покупки паркоместа составляет 537 900 гривен. Гараж будет стоить 375 тысяч. Стоимость аренды места на паркинге и гаража одинакова – 2500 гривен в месяц.

Почти такая же, как и во Львове, стоимость покупки паркоместа в Одессе — 531 278 гривен. Медианная стоимость гаража – 131 497 гривен. Аренда места на паркинге составляет 1970, а гаража – 1500 гривен в месяц.

Среди городов-миллионников самая дешевая стоимость паркинга в Харькове. Она составляет 469969 гривен. Гараж в среднем стоит 192402 гривны. Аренда также дешевле — 1000 гривен за паркоместо и 1600 за гараж.

Как сообщал ранее OBOZ.UА, в Украине вырос уровень перерегистрации автомобилей на женщин из-за договоров дарения. Это связано с законодательными инициативами, предусматривающими существенные ограничения в распоряжении имуществом для уклоняющихся от мобилизации мужчин.

Только проверенная информация у нас в Telegram-канале OBOZ.UA и Viber. Не ведитесь на фейки!