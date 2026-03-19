Где в Европе самое дорогое и самое дешевое жилье: назван топ-10 городов

Цены на жилую недвижимость в Европе значительно отличаются в зависимости от страны и уровня экономического развития. Поэтому в тройку самых дорогих городов для покупки жилья стали Люксембург, Копенгаген и Берн. В свою очередь самые дешевые квартиры в Скопье, Сараево и Бухаресте.

Об этом свидетельствуют данные исследования аналитической компании Rational FX. По их данным цена за квадратный метр в Люксембурге составляет более 11 тысяч евро. В этом городе также одни из самых высоких арендных ставок в Европе.

Аналитики объясняют высокую цену:

ограниченностью предложения жилья;

дефицитом свободной земли для новой застройки;

стабильным притоком иностранной рабочей силы.

В то же время в стране Люксембург один из самых высоких уровней доходов в Европе. Средняя годовая зарплата составляет почти 83 тысячи евро, что делает страну одним из мировых лидеров по уровню оплаты труда.

В топ-10 преобладают столицы западной и северной Европы. Это регион с высоким уровнем экономического развития, стабильным спросом на жилье и значительным присутствием международных компаний.

Рейтинг самых дорогих столиц Европы выглядит так:

Люксембург — средняя стоимость жилья 961 333 евро

Копенгаген — 916 333 евро

Берн — 852 976 евро

Лондон — 794 333 евро

Париж — 727 000 евро

Рейкьявик — 615 667 евро

Лиссабон — 576 667 евро

Берлин — 569 333 евро

Амстердам — 546 667 евро

Вена — 538 000 евро

Зато на другом конце рейтинга оказались города балканского региона. Самой доступной столицей Европы для покупки жилья в 2026 году стало Скопье, столица Северной Македонии. Средняя стоимость квартиры здесь составляет около 65 тысяч евро.

Тройка столиц с самыми низкими ценами:

Сараево — примерно 132 000 евро;

Бухарест — около 135 500 евро;

Скопье – 65 000 евро.

Эксперты объясняют более низкие цены:

более низкими доходами населения;

более медленным экономическим развитием;

невысоким уровнем иностранного спроса на недвижимость.

