ЕС снимает санкции с Виктора Пшонки: экс-генпрокурор выиграл суд – СМИ

ЕС снимет санкции с бывшего генерального прокурора Украины Виктора Пшонки и его сына Артема. Пшонка выиграл соответствующее дело в Европейском суде.

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Санкции признаны необоснованными, а потому решение Совета ЕС от 3 марта 2022 года аннулировано, сообщает ЭП. Официально решение пока не опубликовано.

В решении от 3 марта 2022 года шла речь о продлении санкций против Пшонки. Впервые ограничения против него были введены в ЕС в 2014 году. Тогда Пшонка и его сын попали в списки как лиц, привлеченные к уголовной ответственности в Украине за хищение государственных средств.

"Решение Совета (CFSP) 2022/376 от 3 марта 2022 года по ограничительным мерам, направленным против определенных лиц, организаций и органов с учетом ситуации в Украине, отменяется в части, что имя Пшонки Виктора Павловича оставили в перечне лиц, организаций и органов, в отношении которых применяются эти ограничительные меры", – цитируют журналисты решение суда. Отмечается, что постановление касается и Артема Пшонки.

В своем решении Суд ЕС отметил, что непонятно, убедился ли Евросоюз в том, что украинская судебная администрация соблюдает право на защиту в местных уголовных производствах. В итоге суд усомнился что санкции основывались на достаточно "твердой фактической основе".

Как сообщал OBOZREVATEL, ранее адвокат Пшонки заявлял, что признание санкций необоснованными может быть основанием для предъявления органам власти Украины исков о взыскании материального ущерба, а также привлечения инициаторов санкций к уголовной ответственности. Экс-генпрокурор сможет требовать компенсацию также от Еврокомиссии, заявляла его защита.

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