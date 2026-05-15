Скрыл от налоговой десятки миллионов и хотел сбежать в Польшу: на границе поймали экс-депутата с Виннитчины
Украинские правоохранители задержали бывшего депутата из Винницкой области, когда тот пытался сбежать в Польшу. Мужчину подозревают в недостоверном декларировании и незаконном обогащении на более 31,8 млн грн.
Об этом сообщили в Офисе генерального прокурора. Политику грозит до 10 лет лишения свободы с лишением права занимать определенные должности.
Что скрыл от налоговой
В декларациях за 2022 и 2023 годы чиновник не указал имущество на более 31,8 млн грн. Среди незадекларированного:
- 68 земельных участков;
- 4 жилых дома;
- 29 транспортных средств;
- комплексы зданий и сооружений автозаправочных станций;
- здание свиноводческого комплекса.
Отдельно следствие проверило имущество, которое появилось у депутата в 2022 году. Только за этот год он приобрел активов почти на 42 млн грн, тогда как его официальные доходы вместе со сбережениями составляли около 5,3 млн грн. Речь идет о:
- 47 земельных участках;
- жилом доме;
- 3 автомобилях бизнес-класса.
Следствие также установило, что часть земельных участков могли оформлять через других людей. Допрошенные по делу лица сообщили, что получали землю для дальнейшей продажи депутату – чтобы скрыть реального владельца.
Какое наказание грозит
Во время десятков обысков изъяли финансовую документацию, носители информации, черновые записи, документы по оформлению имущества и автомобиль Mercedes. Основанием для расследования стали материалы НАПК.
Депутату инкриминируют недостоверное декларирование и незаконное обогащение – до 10 лет лишения свободы с лишением права занимать определенные должности. Суд уже избрал меру пресечения.
Ранее OBOZ.UA сообщал, что начальница Главного управления Государственной пограничной службы в Киеве Инна Якушко, скрыла свои декларации. Она стала одной из нескольких региональных руководительниц налоговой, которые не показывают свои доходы и расходы. Как предполагают источники, вероятная причина – работа мужа Якушко в СБУ.
