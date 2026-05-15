Скрыл от налоговой десятки миллионов и хотел сбежать в Польшу: на границе поймали экс-депутата с Виннитчины

Украинские правоохранители задержали бывшего депутата из Винницкой области, когда тот пытался сбежать в Польшу. Мужчину подозревают в недостоверном декларировании и незаконном обогащении на более 31,8 млн грн.

Видео дня

Об этом сообщили в Офисе генерального прокурора. Политику грозит до 10 лет лишения свободы с лишением права занимать определенные должности.

Что скрыл от налоговой

В декларациях за 2022 и 2023 годы чиновник не указал имущество на более 31,8 млн грн. Среди незадекларированного:

68 земельных участков;

4 жилых дома;

29 транспортных средств;

комплексы зданий и сооружений автозаправочных станций;

здание свиноводческого комплекса.

Отдельно следствие проверило имущество, которое появилось у депутата в 2022 году. Только за этот год он приобрел активов почти на 42 млн грн, тогда как его официальные доходы вместе со сбережениями составляли около 5,3 млн грн. Речь идет о:

47 земельных участках;

жилом доме;

3 автомобилях бизнес-класса.

Следствие также установило, что часть земельных участков могли оформлять через других людей. Допрошенные по делу лица сообщили, что получали землю для дальнейшей продажи депутату – чтобы скрыть реального владельца.

Какое наказание грозит

Во время десятков обысков изъяли финансовую документацию, носители информации, черновые записи, документы по оформлению имущества и автомобиль Mercedes. Основанием для расследования стали материалы НАПК.

Депутату инкриминируют недостоверное декларирование и незаконное обогащение – до 10 лет лишения свободы с лишением права занимать определенные должности. Суд уже избрал меру пресечения.

Ранее OBOZ.UA сообщал, что начальница Главного управления Государственной пограничной службы в Киеве Инна Якушко, скрыла свои декларации. Она стала одной из нескольких региональных руководительниц налоговой, которые не показывают свои доходы и расходы. Как предполагают источники, вероятная причина – работа мужа Якушко в СБУ.

Только проверенная информация у нас в Telegram-канале OBOZ.UA и в Viber. Не ведитесь на фейки!