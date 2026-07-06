Украинцев всё чаще обманывают на работе за рубежом: какие схемы используют мошенники

Украинцев всё чаще обманывают при сезонном трудоустройстве за рубежом — людям обещают высокие зарплаты, официальное оформление и хорошие условия, но вместо этого они сталкиваются с невыплатой денег, плохими жилищными условиями и отсутствием обещанной работы. Эксперты советуют не платить за вакансии, требовать официальный трудовой договор и проверять работодателя перед выездом, ведь именно это помогает избежать большинства мошеннических схем.

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Об этом сообщает Офис миграционной политики. Чаще всего мошеннические схемы начинаются ещё на этапе поиска работы.

В объявлениях потенциальным работникам предлагают привлекательную почасовую оплату, полную занятость, современное жилье и официальное оформление документов. Однако по прибытии в страну назначения люди нередко обнаруживают, что условия кардинально отличаются от обещанных.

Вместо комфортного жилья они получают переполненные комнаты или помещения, непригодные для проживания, а вместо полного рабочего дня — лишь несколько часов работы, которых недостаточно для получения ожидаемого дохода. Некоторые украинцы рассказывают, что после приезда от них начали требовать дополнительные платежи за трудоустройство, проживание или транспорт, хотя о таких расходах ранее не сообщали.

Заработок может оказаться в несколько раз меньше

Еще одной распространенной проблемой является несоответствие фактической зарплаты заявленной в вакансии. Людям могут обещать работу по 10–12 часов в день, но из-за нехватки работы или организационных проблем они работают лишь несколько часов. В результате реальный заработок оказывается в несколько раз ниже ожидаемого.

В других случаях после приезда работодатели меняют систему оплаты. Например, вместо почасовой ставки предлагают оплату по сдельной системе, из-за чего работники получают значительно меньше денег, чем рассчитывали. При этом из заработанных денег нередко еще приходится оплачивать жилье, транспорт до места работы и другие расходы, что еще больше сокращает конечный доход.

Люди месяцами ждут зарплату

Среди самых серьезных проблем — задержка или полная невыплата заработной платы. Некоторые работники сообщают, что после нескольких недель или даже месяцев работы получали лишь небольшие авансы, тогда как полный расчет им так и не проводили.

Другим это объясняли различными предлогами или вообще отказывались выплачивать заработанные средства. Особенно сложной становится ситуация, когда трудоустройство было неофициальным. В таком случае отстоять свои права значительно сложнее.

Нелегальная работа – самый большой риск

Специалисты по международному трудоустройству отмечают, что подавляющее большинство проблем возникает именно из-за нелегального оформления. Украинцы часто соглашаются работать без официального трудового договора, доверяя случайным посредникам или объявлениям в социальных сетях. В результате работодатель фактически не несёт никакой ответственности перед работником.

Эксперты подчеркивают, что если человек работает официально, он может обратиться в государственные органы страны пребывания, которые контролируют соблюдение трудового законодательства. В случае задержки зарплаты или нарушения условий договора такие учреждения уполномочены защищать права работников.

Почему не стоит платить за вакансию

Особую опасность представляют посредники, требующие оплату за само трудоустройство. В большинстве стран ЕС вакансии для работников бесплатны, а расходы на подбор персонала покрывает работодатель.

Если же за оформление вакансии, "бронирование места" или подготовку документов требуют деньги, это может быть признаком мошеннической схемы. После 2022 года украинцы также имеют ряд упрощенных процедур оформления документов в странах ЕС, поэтому дополнительные платежи за само трудоустройство во многих случаях являются необоснованными.

На что обратить внимание перед выездом

Президент Всеукраинской ассоциации компаний по международному трудоустройству Василий Воскобойник советует перед поездкой обязательно убедиться, что работодатель официально зарегистрирован, а работнику предлагают именно трудовой договор. По его словам, именно документ с четко прописанными условиями труда, графиком работы, оплатой и обязанностями является лучшей защитой от возможных проблем.

Также эксперт рекомендует заранее проверять информацию о компании в государственных реестрах страны трудоустройства и внимательно читать договор еще до выезда. Еще одним тревожным сигналом является предложение получать зарплату наличными или частично "в конверте". В большинстве развитых стран заработная плата официально перечисляется на банковский счет, а не выплачивается без документального подтверждения.

Как сообщал ранее OBOZ.UA, в Украине на одного официально зарегистрированного безработного уже приходится почти две открытые вакансии, а работодатели ищут около 235 тысяч работников. Наибольший дефицит кадров наблюдается среди квалифицированных рабочих, а больше всего вакансий сосредоточено в Киеве, Львовской, Днепропетровской, Киевской, Одесской и Харьковской областях.

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