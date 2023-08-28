Дорогой праздник: сколько накануне Орехового Спаса в Украине стоит ключевой продукт

Отпраздновать Ореховый Спас (29 августа) украинцам в обойдется недешево. В частности, за 1 килограмм орехов заплатить придется в среднем от 91 до 435 грн – в зависимости от сорта и обработки.

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Дешевле всего, по данным рынка "Столичный", 28 августа стоит ядро арахиса – в среднем 91 грн/кг. Обжаренное немного дороже –103 грн/кг.

Все остальные же сорта орехов стоят больше 200 грн. В частности:

грецкие – 210 грн/кг;

миндаль – 266 грн/кг;

обжаренное ядро миндаля – 279 грн/кг.

Еще большие ценники выставили на кэшью – 301 грн/кг. Обжаренное ядро этого ореха дороже – 338 грн/кг.

Фундук стоит 320 грн/кг. Обжаренный – 360 грн/кг.

Самые высокие цены на фисташки. Килограмм этого ореха стоит в среднем 435 грн/кг.

Также на Ореховый Спас святят мед. Который, в свою очередь, подорожал. Так, по сравнению с августом прошлого года, цены выросли на 3-12% – в зависимости от разновидности. В настоящее время литр продукта стоит от 190 до 280 грн.

Больше всего цены выросли на липовый мед, говорится в исследовании крупного сервиса доставки продуктов. Так, за год он подорожал сразу на 12% – до средних 82 грн за баночку в 250 г.

Немного меньше – на 11% – выросли цены на подсолнечный мед. До 49,6 грн за 250 г.

Акациевый мед подорожал на 4% – до 103,3 грн за 250 г. Гречишный – на 3%, до 82,4 грн за баночку в 250 г.

На 3% подорожал и мед, продающийся в больших тарах. Так, отмечается:

на лесной цветочный мед цены выросли до 194,8 грн за 1 кг;

на мед из разнотравья – до 199 грн за 1 кг.

Как сообщал OBOZREVATEL, в то же время завышенный ценовой тренд рождает неоправданно высокие ценовые ожидания на рынке яблок. Которые, кстати, тоже можно святит на Ореховый Спас. Впрочем, вскоре стоимость этого фрукта должна на какой-то период пойти вниз.

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