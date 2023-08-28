В Украине могут резко измениться цены на яблоки: озвучен прогноз

Завышенный ценовой тренд этого яблочного сезона рождает неоправданно высокие ценовые ожидания на рынке и для нового сезона. Однако вскоре стоимость должна на какой-то период пойти вниз.

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Такое мнение в авторской колонке журнала "Садоводство по-украински" высказал руководитель компании USPA Fruit Владимир Гуржий. Об этом пишет AgroTimes.

"И сейчас яблоки нового сезона продают дорого, хотя еще и не имеют должной степени спелости, да и большого предложения еще нет. И вообще такие высокие цены и недозрелое яблоко на полках должно вызвать пробку на рынке, цены должны пойти вниз, а спрос снизиться", – отметил специалист.

Из практики компании USPA Fruit прошлых лет результат столь высоких ценовых ожиданий был разным, подчеркнул Гуржий. Бывало так, что в конце сезона на уборке урожая хорошая цена, то есть ожидания отзываются именно на периоде уборки. Но потом цена сильно проседает ниже ожиданий.

"Бывает, что весной цены ниже, чем производители могли получить во время сбора, конечно, если считать правильно и учитывать все расходы", – говорит эксперт.

Как писал ранее OBOZREVATEL, в Украине резко снизились цены на лук. Например, килограмм репчатой 25 августа стоит в среднем 25,16 грн, что почти на 27 грн ниже средней цены июля 51,8 грн.

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