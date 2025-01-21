Доплачивать к зарплатам будут не только школьным учителям: кто еще получит деньги и какие суммы

Ежемесячную "Учительскую доплату" получат не только учителя, но и все педагогические работники заведений общего среднего образования всех типов. А собственно начисления будут осуществляться автоматически на протяжении всего действия военного положения и до конца года, когда его прекратят, то есть, по меньшей мере, до конца 2025-го.

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Об этом украинцам напомнили в правительстве, и отметили, что с 1 января по 1 сентября доплата будет составлять минимум 1300 грн (до налогообложения, то есть 1000 грн "на руки"), а с 1 сентября – от 2600 грн (2000 грн "на руки"). Объем будет зависеть от непосредственной нагрузки, определяемой 24 ст. Закона "О полном общем среднем образовании", и будет рассчитываться по формуле:

1300/18* количество часов работы в неделю

Такая доплата будет считаться частью заработной платы, то есть ее размер может быть пропорционально меньше, если получатель проработал неполный месяц из-за болезни или отпуска. Соответственно, доплаты не будут получать педагоги, фактически не работающие и не получающие зарплату.

Также "Учительская доплата" будет учитываться при исчислении средней заработной платы педагога (т.е. от этого будет зависеть оплата отпуска). В частности, доплату будут получать работники таких учебных заведений:

начальных школ;

гимназий и лицеев;

школ специализированного образования и специальных школ;

учебно-реабилитационных центров, включая структурные подразделения таких учреждений (пансион, дошкольное подразделение, внешкольное и т.п.).

Первоочередно программу "Учительская доплата" разработали, чтобы перекрыть уменьшение учительских зарплат из-за повышения военного сбора. После подписания президентом налогового законопроекта №11416-д рост военного сбора с 1,5 до 5% снизил доходы учителей на 3,5%. К примеру, преподаватель с официальной зарплатой 15 тысяч грн ежемесячно начал платить 750 грн военного сбора вместо 225 грн.

В то же время бюджет на 2025 год не предусматривает никакой индексации социальных стандартов. Ни минималку, ни прожиточный минимум (а вместе с тем и минимальную пенсию) повышать не планируют. Так что украинцев с минимальными доходами ожидает сложный год. Реальный уровень доходов может существенно сократиться, потому что номинальная зарплата для получающих минималку не возрастет, а цены при этом могут повыситься на 6,9%.

Также OBOZ.UA сообщал, что профессия учителя английского языка сегодня очень востребована – количество вакансий по нему на кадровых порталах составляет несколько сотен. При этом отдельные работодатели готовы платить таким специалистам более 40000 грн.

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