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В Украине за работу учителем готовы платить больше 40 тысяч: какой предмет нужно преподавать

Роман Костюченко
Рынки и компании
2 минуты
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В Украине за работу учителем готовы платить больше 40 тысяч

Профессия учителя английского языка сегодня является серьезно востребованной – количество вакансий по ней на кадровых порталах составляет несколько сотен. При этом отдельные работодатели готовы платить таким специалистам больше 40 000 грн.

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Так, IT-компания ищет учителя английского языка на зарплату от 27 800 до 44 500 грн. Преподавать нужно будет детям в возрасте от 4 до 13 лет.

Компания – организатор курсов английского языка готова платить от 15 000 до 52 000 грн преподавателю. Среди требований:

  • уровень владения английским не ниже Advanced;
  • опыт преподавания взрослым.
Профессия учителя английского языка сегодня является одной серьезно востребованной

Центр иностранных языков ищет преподавателя английского на зарплату от 20 000 до 50 000 грн. Для работы среди прочего требуются:

  • уровень владения английским Advanced/Proficiency;
  • умение планировать и проводить занятия;
  • законченное высшее образование (филолог, преподаватель, переводчик), "однако предпочтение отдается высокому уровню владения языком и умению преподавать".

В Украине появились 50 новых профессий

Тем временем, в Украине появилось 50 новых профессий и должностей. Среди них – оператор по поиску взрывоопасных предметов (деминер). При этом уже можно найти высокооплачиваемые вакансии деминеров-саперов – как в военном, так и в гражданском секторе.

Как рассказали в Минэкономики, новые профессии появились медицине. А также:

  • судебной системе;
  • прокуратуре;
  • медиа;
  • других сферах деятельности.

В частности, кроме деминера, отмечается, в Украине появилась профессия нутрициолога – специалиста, способного определить индивидуальное меню каждого человека согласно личностям его иммунной и другой систем. А также, среди прочих:

  • профессионала по медицинской статистике;
  • оператора Оперативно-спасательной службы гражданской защиты;
  • агента станционного;
  • менеджера (управителя) спортивной деятельности;
  • специалиста по защите та стойкости объектов критической инфраструктуры.

В то же время, отметим: в настоящее время на рынке достаточно много вакансий для деминеров – причем не только в военной сфере. Вакансии высокооплачиваемые – некоторые компании, согласно информации крупного кадрового портала, предлагают зарплату в 42 000, 61 000 и даже 72 000 грн.

В сфере же обороны деминеры-саперы могут зарабатывать гораздо больше. В частности, можно встретить предложения с зарплатой в 190 000 грн.

Как сообщал OBOZ.UA, в то же время, в основных секторах экономики Украины не ожидается как резкого роста вакансий, так и всплеска увольнений. Впрочем, компании, которые намерены менять количество сотрудников, все же есть. И эти ожидания негативные: увольнять работников будут намного чаще, чем нанимать новых, во всех ключевых сферах.

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