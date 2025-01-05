В Украине за работу учителем готовы платить больше 40 тысяч: какой предмет нужно преподавать

Профессия учителя английского языка сегодня является серьезно востребованной – количество вакансий по ней на кадровых порталах составляет несколько сотен. При этом отдельные работодатели готовы платить таким специалистам больше 40 000 грн.

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Так, IT-компания ищет учителя английского языка на зарплату от 27 800 до 44 500 грн. Преподавать нужно будет детям в возрасте от 4 до 13 лет.

Компания – организатор курсов английского языка готова платить от 15 000 до 52 000 грн преподавателю. Среди требований:

уровень владения английским не ниже Advanced;

опыт преподавания взрослым.

Центр иностранных языков ищет преподавателя английского на зарплату от 20 000 до 50 000 грн. Для работы среди прочего требуются:

уровень владения английским Advanced/Proficiency;

умение планировать и проводить занятия;

законченное высшее образование (филолог, преподаватель, переводчик), "однако предпочтение отдается высокому уровню владения языком и умению преподавать".

В Украине появились 50 новых профессий

Тем временем, в Украине появилось 50 новых профессий и должностей. Среди них – оператор по поиску взрывоопасных предметов (деминер). При этом уже можно найти высокооплачиваемые вакансии деминеров-саперов – как в военном, так и в гражданском секторе.

Как рассказали в Минэкономики, новые профессии появились медицине. А также:

судебной системе;

прокуратуре;

медиа;

других сферах деятельности.

В частности, кроме деминера, отмечается, в Украине появилась профессия нутрициолога – специалиста, способного определить индивидуальное меню каждого человека согласно личностям его иммунной и другой систем. А также, среди прочих:

профессионала по медицинской статистике;

оператора Оперативно-спасательной службы гражданской защиты;

агента станционного;

менеджера (управителя) спортивной деятельности;

специалиста по защите та стойкости объектов критической инфраструктуры.

В то же время, отметим: в настоящее время на рынке достаточно много вакансий для деминеров – причем не только в военной сфере. Вакансии высокооплачиваемые – некоторые компании, согласно информации крупного кадрового портала, предлагают зарплату в 42 000, 61 000 и даже 72 000 грн.

В сфере же обороны деминеры-саперы могут зарабатывать гораздо больше. В частности, можно встретить предложения с зарплатой в 190 000 грн.

Как сообщал OBOZ.UA, в то же время, в основных секторах экономики Украины не ожидается как резкого роста вакансий, так и всплеска увольнений. Впрочем, компании, которые намерены менять количество сотрудников, все же есть. И эти ожидания негативные: увольнять работников будут намного чаще, чем нанимать новых, во всех ключевых сферах.

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