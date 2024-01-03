До 2 миллионов переселенцев останутся без выплат: Верещук рассказала, кого лишат помощи

В феврале в Украине могут отменить выплаты для большинства ВПЛ (внутренне-перемещенные лица). Их смогут продлить только для граждан, которые не могут устроиться на работу через детей (нет возможности отдать их в сад или школу).

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Об этом рассказала вице-премьер-министр по вопросам реинтеграции временно оккупированных территорий Украины Ирина Верещук в интервью телеканалу "Интер". Она отметила, что идею отмены выплаты двум миллионам переселенцев не поддерживает президент и премьер, но с февраля большинство ВПЛ останется без государственной помощи.

Она отметила, что сейчас ведутся переговоры, чтобы убедить мужественных иностранных партнеров не сокращать объемы помощи Украине.

Сейчас сумма пособия для всех лиц, проживающих в Украине и есть ВПЛ – 2 тыс грн, для людей с инвалидностью и детей – 3 тыс грн. Так, выплаты определенным категориям ВПЛ будут продолжать автоматически еще на полгода, начиная с 1 февраля 2024 года, поскольку первый шестимесячный период заканчивается для них 31 января 2024 года.

Как сообщал ранее OBOZ.UA, в Украине все внутриперемещенные лица (ВПЛ), получающие выплаты, будут получать их и в январе. Помощь продлена автоматически на 6 месяцев – с 1 августа 2023 года по 31 января 2024-го.

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