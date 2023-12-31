Как изменятся выплаты ВПЛ украинцам с 1 января: стало известно, продолжат ли оказывать помощь переселенцам

В Украине все внутриперемещенные лица (ВПЛ), получающие выплаты, будут получать их и в январе. Помощь продлена автоматически на 6 месяцев – с 1 августа 2023 года по 31 января 2024-го.

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Согласно постановлению КМУ № 332 выплаты ВПЛ могут назначаться на второй 6-месячный период без дополнительного обращения тем переселенцам, которые впервые обратились за выплатами после 1 августа 2023 года.

Сумма пособия для всех лиц, проживающих в Украине и есть ВПЛ – 2 тыс грн, для людей с инвалидностью и детей – 3 тыс грн. Так, выплаты определенным категориям ВПЛ будут продолжать автоматически еще на полгода, начиная с 1 февраля 2024 года, поскольку первый шестимесячный период заканчивается для них 31 января 2024 года.

Помощь семье будет продлена автоматически еще на полгода, если:

среднемесячный совокупный доход на одного получателя не превышает 4 прожиточных минимумов для лиц, утративших трудоспособность;

в составе семьи есть лица трудоспособного возраста, которые ухаживают за детьми младше 6 лет (включительно) или тяжело больными детьми; лица с инвалидностью I или II группы; граждане, воспитывающие троих и более детей младше 18 лет; граждане, ухаживающие за лицами с инвалидностью I группы или несовершеннолетними детьми с инвалидностью, или лицами с инвалидностью I или II группы вследствие психического расстройства, или лицами, достигшими 80-летнего возраста;

физические лица, оказывающие социальные услуги и получающие компенсацию за их предоставление; студенты, обучающиеся по дневной или дуальной форме в учреждениях общего среднего, профессионального (профессионально-технического), профессионального высшего, высшего образования, местожительство которых не задекларировано/зарегистрировано в общежитии;

в составе семьи есть трудоспособное лицо, которое в течение первых 6 месяцев получения выплат ВПЛ поспособствовало своей экономической самостоятельности (трудоустроилось, начало деятельность как ФЛП или получило грант на бизнес/ваучер на обучение и т.п.) и среднемесячный доход которого не превышает 3 прожиточных минимумов для лиц , утратившие трудоспособность

Как сообщал ранее OBOZ.UA, в Украине жители 6 областей смогут получить 10,8 тыс. грн на каждого члена семьи. На помощь претендуют граждане, пострадавшие из-за военных действий.

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