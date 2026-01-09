До 10 000 грн: какую минимальную пенсию могут получить украинцы с инвалидностью III группы
Люди с инвалидностью ІІІ группы в Украине могут получать минимальную пенсию в размере почти 10 тысяч гривен. Конкретная сумма зависит от нескольких факторов: причины установления инвалидности, наличия страхового стажа, а также от того, работает ли человек. Самые высокие гарантированные выплаты – у военных с ІІІ группой инвалидности.
Правила расчета разъясняли в Пенсионном фонде Украины (ПФУ). OBOZ.UA выбрал главное.
Какой размер пенсии для III группы инвалидности
Любая пенсия по инвалидности рассчитывается в процентах от пенсии по возрасту. Для лиц с инвалидностью III группы – это 50% от пенсии по возрасту, положенной конкретному получателю.
В Украине также установлены минимальные гарантии таких выплат. Показатель привязан к прожиточному минимуму. В 2026 году он составляет:
- для нетрудоспособных лиц – 2 595 грн;
- для трудоспособных лиц – 3 328 грн.
Таким образом, работающие лица с инвалидностью III группы не могут получать пенсию менее 3 328 грн. Не работающие – 2 595 грн.
Пенсия по инвалидности для военных III группы
Отдельные правила действуют для военнослужащих. Размер пенсии зависит от того, при каких обстоятельствах была приобретена инвалидность:
- Если инвалидность связана с выполнением обязанностей военной службы или защитой Родины, пенсия для ІІІ группы составляет 60% от сумм денежного обеспечения.
- В случае, если инвалидность наступила во время прохождения военной службы, но не непосредственно в результате боевых действий, выплата составляет 40% денежного обеспечения.
При этом государство гарантирует минимальный уровень пенсий для лиц с инвалидностью вследствие войны. Для III группы такая выплата не может быть меньше 9 478 гривен.
Что еще нужно знать о пенсии по инвалидности
- Пенсии по инвалидности назначаются людям с инвалидностью при наличии страхового стажа от 1 до 15 лет.
- Необходимая продолжительность страхового стажа зависит от возраста, в котором инвалидность установлена.
- Пенсия по инвалидности назначается со дня установления инвалидности, если заявление на назначение пенсии подано не позднее трех месяцев с этого дня.
- Если заявление на назначение пенсии подано позже – пенсия назначается со дня обращения за ней.
Как сообщал OBOZ.UA, также украинские пенсионеры могут получить доплату за внуков. Речь идет о тех, кто не работает и при этом содержит несовершеннолетних лиц.
Только проверенная информация у нас в Telegram-канале OBOZ.UA и в Viber. Не ведитесь на фейки!