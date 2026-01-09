До 10 000 грн: какую минимальную пенсию могут получить украинцы с инвалидностью III группы

Люди с инвалидностью ІІІ группы в Украине могут получать минимальную пенсию в размере почти 10 тысяч гривен. Конкретная сумма зависит от нескольких факторов: причины установления инвалидности, наличия страхового стажа, а также от того, работает ли человек. Самые высокие гарантированные выплаты – у военных с ІІІ группой инвалидности.

Правила расчета разъясняли в Пенсионном фонде Украины (ПФУ). OBOZ.UA выбрал главное.

Какой размер пенсии для III группы инвалидности

Любая пенсия по инвалидности рассчитывается в процентах от пенсии по возрасту. Для лиц с инвалидностью III группы – это 50% от пенсии по возрасту, положенной конкретному получателю.

В Украине также установлены минимальные гарантии таких выплат. Показатель привязан к прожиточному минимуму. В 2026 году он составляет:

для нетрудоспособных лиц – 2 595 грн;

для трудоспособных лиц – 3 328 грн.

Таким образом, работающие лица с инвалидностью III группы не могут получать пенсию менее 3 328 грн. Не работающие – 2 595 грн.

Пенсия по инвалидности для военных III группы

Отдельные правила действуют для военнослужащих. Размер пенсии зависит от того, при каких обстоятельствах была приобретена инвалидность:

Если инвалидность связана с выполнением обязанностей военной службы или защитой Родины, пенсия для ІІІ группы составляет 60% от сумм денежного обеспечения .

. В случае, если инвалидность наступила во время прохождения военной службы, но не непосредственно в результате боевых действий, выплата составляет 40% денежного обеспечения.

При этом государство гарантирует минимальный уровень пенсий для лиц с инвалидностью вследствие войны. Для III группы такая выплата не может быть меньше 9 478 гривен.

Что еще нужно знать о пенсии по инвалидности

Пенсии по инвалидности назначаются людям с инвалидностью при наличии страхового стажа от 1 до 15 лет .

. Необходимая продолжительность страхового стажа зависит от возраста , в котором инвалидность установлена.

, в котором инвалидность установлена. Пенсия по инвалидности назначается со дня установления инвалидности, если заявление на назначение пенсии подано не позднее трех месяцев с этого дня.

с этого дня. Если заявление на назначение пенсии подано позже – пенсия назначается со дня обращения за ней.

