Украинские пенсионеры могут получить доплату за внуков: что нужно знать

В 2026 году неработающие украинские пенсионеры, которые содержат детей или внуков до 18 лет, могут получать ежемесячную доплату к пенсии в размере 150 грн на каждого ребенка. Выплата назначается через Пенсионный фонд и прекращается в случае трудоустройства пенсионера или достижения ребенком совершеннолетия.

Об этом сообщает Белоцерковский городской совет. Украинские пенсионеры, которые не работают и имеют на содержании несовершеннолетних детей или внуков, в 2026 году могут рассчитывать на дополнительную финансовую поддержку от государства.

Речь идет о специальной надбавке к пенсии, которая начисляется ежемесячно и призвана частично компенсировать расходы на содержание детей в сложных социально-экономических условиях. Право на получение доплаты имеют неработающие пенсионеры, которые фактически содержат детей в возрасте до 18 лет.

Отмечается, что это могут быть как родные дети, так и внуки, если они находятся на содержании пенсионера и не получают собственных социальных выплат. Доплата назначается к таким видам пенсий:

по возрасту;

по инвалидности;

за выслугу лет.

В 2026 году размер ежемесячной надбавки составляет 150 гривен на каждого ребенка или внука, находящихся на иждивении пенсионера. Выплата добавляется к основной сумме пенсии и начисляется ежемесячно. Чтобы получить доплату, пенсионеру необходимо лично обратиться в территориальный орган Пенсионного фонда Украины по месту жительства и подать заявление установленного образца. Вместе с заявлением нужно предоставить пакет документов, в частности:

паспорт гражданина Украины;

идентификационный код;

трудовую книжку;

свидетельство о рождении ребенка или внука;

справку от органов местного самоуправления или управления жилищным фондом, которая подтверждает факт пребывания ребенка на иждивении пенсионера.

После проверки документов Пенсионный фонд принимает решение о назначении доплаты. Надбавка выплачивается до достижения ребенком 18-летнего возраста, но только при условии, что пенсионер остается неработающим. Если лицо официально трудоустраивается или регистрируется как физическое лицо-предприниматель то выплата надбавки прекращается.

Пенсионеры обязаны в обязательном порядке уведомить Пенсионный фонд о любых изменениях в своем статусе занятости. В случае сокрытия этой информации возможен возврат излишне выплаченных средств. Доплата не начисляется на тех иждивенцев, которые уже получают:

пенсию;

государственную социальную помощь в соответствии с действующим законодательством Украины.

В частности, речь идет о выплатах по законам "О государственной социальной помощи лицам, не имеющим права на пенсию" и "О государственной социальной помощи инвалидам с детства и детям-инвалидам". Неработающими считаются пенсионеры, которые:

не состоят в трудовых отношениях;

не зарегистрированы как субъекты предпринимательской деятельности в органах ГНС.

