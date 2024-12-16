Для украинцев предусмотрена выплата в 7 тыс. грн: кому будут выдавать деньги

Украинские фермеры могут получить бюджетные дотации на содержание коров или коз и/или овец. В частности, для аграриев, имеющих от 3 до 100 коров предусматривается выплата по 7 тыс. грн на каждую.

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Об этом сообщает Уряд online. Там отметили: для аграриев, содержащих маточное поголовье коз и/или овец от 5 до 500 голов, предусмотрена дотация в 2 тыс. грн на каждую.

Чтобы подать заявку, отмечается, нужно войти в Государственный аграрный реестр. А там – заполнить анкету, к которой прикрепить необходимые документы.

"Подать заявки на получение бюджетной помощи могут аграрии всех областей. Кроме временно оккупированных территорий и зоны активных боевых действий", – говорится в сообщении.

Украинцам выдают деньги на дрова

В то же время, украинцы могут получить жилищную субсидию и льготу для приобретения твердого и печного бытового топлива. В частности, дров и угля. Впрочем, помощь предоставляется не всем – лишь тем, кто не имеет централизованного отопления, а также не использует для этого газ или электроэнергию.

Как рассказали в Пенсионном фонде, также указанным лицам может быть предоставлена жилищная субсидия или льгота на коммунальные услуги. В частности, на:

электроэнергию;

водоснабжение;

вывоз мусора и т.п.

При этом подчеркивается: право на жилищную субсидию на приобретение твердого топлива имеют семьи, доходы которых не позволят платить за отопление своими силами. А льготой на твердое топливо могут пользоваться отдельные категории граждан – в частности:

ветераны войны;

пострадавшие в результате Чернобыльской катастрофы;

многодетные семьи и другие.

В целом же, жилищная субсидия и льгота на приобретение твердого и печного бытового топлива назначается по личному обращению человека. И только один раз в календарный год. При этом:

Для назначения жилищной субсидии предоставляется заявление и декларация.

Для назначения льготы нужно подать заявление и при необходимости справку о наличии в жилом помещении печного отопления

Как сообщал OBOZ.UA, в то же время, украинские аграрии могут получать от государства по 2 тыс. грн за 1 га угодий – однако только при условии работы на территории боевых действий. Правительство утвердило соответствующий порядок предоставления поддержки для сельскохозяйственных производителей.

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