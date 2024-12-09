Украинцам выдают деньги на дрова: кто может получить

Украинцы могут получить жилищную субсидию и льготу для приобретения твердого и печного бытового топлива. В частности, дров и угля. Впрочем, помощь предоставляется не всем – лишь тем, кто не имеет централизованного отопления, а также не использует для этого газ или электроэнергию.

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Об этом сообщили в Пенсионном фонде (ПФУ). Там отметили: также указанным лицам может быть предоставлена жилищная субсидия или льгота на коммунальные услуги. В частности, на:

электроэнергию;

водоснабжение;

вывоз мусора и т.п.

При этом подчеркивается: право на жилищную субсидию на приобретение твердого топлива имеют семьи, доходы которых не позволят платить за отопление своими силами. А льготой на твердое топливо могут пользоваться отдельные категории граждан – в частности:

ветераны войны;

пострадавшие в результате Чернобыльской катастрофы;

многодетные семьи и другие.

Жилищная субсидия и льгота на приобретение твердого и печного бытового топлива назначается по личному обращению человека. И только один раз в календарный год. При этом:

Для назначения жилищной субсидии предоставляется заявление и декларация.

предоставляется заявление и декларация. Для назначения льготы нужно подать заявление и при необходимости справку о наличии в жилом помещении печного отопления

Можно получить дополнительную поддержку

В то же время, отмечается, для домохозяйств, которым назначена жилищная субсидия или льгота на приобретение твердого топлива, уже второй год предусмотрено предоставление дополнительной поддержки. Она выплачивается один раз в отопительный период.

"Размер дополнительной поддержки рассчитывается индивидуально и зависит от начисленной суммы льгот или жилищной субсидии. Если в 2024 году домохозяйству уже назначена льгота или жилищная субсидия на приобретение твердого топлива, дополнительную поддержку начислят без обращения за имеющейся в органах Пенсионного фонда Украины информацией", – рассказали в Пенсионном фонде.

Там подчеркнули: те домохозяйства, которые в 2024 году не обращались за жилищной субсидией или льготой на приобретение твердого топлива, но нуждаются в государственной поддержке, могут подать соответствующее заявлениее в органы ПФУ. Сделать это можно до конца текущего года.

"После назначения льготы или жилищной субсидии дополнительная поддержка будет предоставлена ​​автоматически", – объяснили в Пенсионном фонде.

Как сообщал OBOZ.UA, в то же время, украинские аграрии могут получать от государства по 2 тыс. грн за 1 га угодий – однако только при условии работы на территории боевых действий. Правительство утвердило соответствующий порядок предоставления поддержки для сельскохозяйственных производителей.

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