Для украинцев предусмотрена выплата в 2 тыс. грн: кто получит деньги и при каких условиях

Ко Дню Героев Небесной Сотни украинцы могут получить одноразовую материальную помощь от 1400 до 2000 гривен, в зависимости от категории. Выплаты производятся для пострадавших участников Революции достоинства и членов их семей.

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Об этом пишет Киевская городская государственная администрация (КГГА). В этом году единовременную помощь получат 321 киевлянин, среди которых и внутренне перемещенные лица, состоящие на учете в органах социальной защиты населения и фактически проживающие в столице.

Выплаты будут осуществляться в рамках городской целевой программы "Поддержка киевлян – Защитников и Защитниц Украины". Всего на выплаты направлено более 502 тысяч гривен. Размер и категории помощи в этом году таковы:

2000 грн – помощь предоставляется членам семей лиц, погибших или умерших в результате ранений или других повреждений здоровья, полученных при участии в Революции достоинства. Также эти средства получат члены семей лиц, которым посмертно присвоено звание Героя Украины за гражданское мужество, патриотизм и героическое отстаивание конституционных принципов демократии;

2000 грн также получат нетрудоспособные киевляне, которые являются пострадавшими участниками Революции достоинства и имеют статус лиц с инвалидностью в результате войны I и II групп из-за травм, контузий, увечий и заболеваний, связанных с участием в протестах;

также получат нетрудоспособные киевляне, которые являются пострадавшими участниками Революции достоинства и имеют статус лиц с инвалидностью в результате войны I и II групп из-за травм, контузий, увечий и заболеваний, связанных с участием в протестах; 1800 грн – помощь оказывается киевлянам, которые получили тяжкие телесные повреждения во время массовых акций протеста и обратились за медицинской помощью в период с 21 ноября 2013 по 30 апреля 2014;

– помощь оказывается киевлянам, которые получили тяжкие телесные повреждения во время массовых акций протеста и обратились за медицинской помощью в период с 21 ноября 2013 по 30 апреля 2014; 1600 грн – киевляне, которые во время Революции достоинства получили телесные повреждения средней тяжести и обратились за помощью в указанный период;

– киевляне, которые во время Революции достоинства получили телесные повреждения средней тяжести и обратились за помощью в указанный период; 1400 грн – помощь для киевлян, которые во время протестов получили легкие телесные повреждения.

Материальная помощь будет выплачиваться гражданам, которые находятся на учете в органах социальной защиты и Пенсионном фонде Киева. Выплаты будут осуществляться через "Муниципальную карту "Карточка киевлянина" на карточные счета, открытые в банках-участниках проекта.

Выплата помощи будет производиться также членам семей лиц, которые по объективным причинам не смогли получить свою помощь своевременно – в таком случае средства будут выплачены после их смерти в порядке, предусмотренном для выплаты пенсий. Отдельно следует отметить, что лица, одновременно принадлежащие к нескольким категориям, получат только одну помощь, но в самом большом размере.

Единовременная материальная помощь не предоставляется тем, кто находится на полном государственном содержании, а также тем, кто не обратился за выплатами до конца бюджетного года. А также без выплат останутся те, кто не получил права на выплату на момент издания распоряжения.

Как сообщал OBOZ.UA ранее, украинцы-внутренне перемещенные лица (ВПЛ) могут подать заявление на получение субсидии на аренду жилья, даже если его владелец находится за границей. Дело в том, что документы по назначению выплаты можно представить дистанционно – в электронном формате.

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