Налоговая проверяет платежи украинцев: после чего заставляют открыть ФЛП

Государственная налоговая служба (ГНС) рассылает украинцам письма с просьбой объяснить источник дохода. После разъяснений только за май те, кто получил такие письма, открыл 391 ФЛП.

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Об этом говорится в разъяснении ГНС. Так, налоговая отслеживает информацию о платежах, которые получают украинцы. Если у кого-то есть большое количество платежей и это напоминает предпринимательскую деятельность без уплаты налогов, к такому украинцу направляют обращение с требованием объяснить источник дохода.

В общем письма от ГНС получили 3 тысячи налогоплательщиков с просьбой объяснить происхождение средств. "Цель сообщений – разъяснительная. Всю информацию отрабатывают территориальные органы ГНС. По результатам отработки 391 человек зарегистрировался как ФЛП. Только по 7 составлены админпротоколы, которые направлены в суд. И это подтверждение, что диалог с бизнесом работает. За март – апрель этого года более 11 тысяч человек получили 256,6 тыс денежных переводов", – отмечают в ГНС,

Информация получена из Системы учета данных регистраторов расчетных операций. Например, один из лиц в апреле получил 111 платежей на сумму более 644,8 тысячи гривен, другая – 1065 платежей на сумму более 375,7 тысячи гривен.

Сейчас ГНС готовит еще 700 писем тем плательщикам, где есть вероятность осуществления предпринимательской деятельности без государственной регистрации. Большинство плательщиков получили незначительное количество переводов на небольшие суммы, поэтому эта информация накапливается для дальнейшего анализа и использования при осуществлении мероприятий налогового контроля.

Кого не проверят

Ранее же в сети появилась информация о том, что налоговая рассылает украинцам требования явиться в территориальные отделения для предоставления объяснений относительно систематического ведения хозяйственной деятельности с использованием NovaPay (входит в группу компаний "Новая Почта" и предоставляет финансовые платежные услуги). В частности, вопрос касается продажи товаров в Интернете и поступления средств на личную карточку.

с 1 марта текущего года налоговики получают из Системы учета данных РРО (регистраторов расчетных операций) информацию о..:

Гражданах, которые систематически получают средства на собственные счета за проданные товары.

Физлиц-предпринимателей, которые также получают средства на свои счета, но при этом не имеют зарегистрированных РРО/ПРРО.

В свою очередь, нардеп Ольга Василевская-Смаглюк ("Слуга народа") ранее сообщила, что систематической продажей является только регулярная реализация однотипных товаров. То есть, по ее словам, украинцы, которые продают личные вещи (например, одежду, бытовую технику и т.д.) на интернет-площадках, не должны подвергаться штрафам или другим методам воздействия со стороны Госналоговой службы.

В самой Госналоговой службе ранее сообщили, что не штрафуют украинцев за продажу личных вещей на интернет-площадках – в частности OLX, Prom, в соцсетях и т.д. Распространенная информация о том, что Госналоговая служба автоматически отслеживает все денежные переводы на счета лиц, осуществляющих такие операции, не соответствует действительности.

Как сообщал OBOZ.UA, украинцам до 1 июля придут платежки с уведомлением о необходимости заплатить налог на недвижимость. Платить нужно владельцам сравнительно больших квартир и домов.

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