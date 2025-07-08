Украинцы получили 1300 "писем счастья" от налоговой: к чему это привело

Превентивные уведомления от Государственной налоговой службы (ГНС) украинским предпринимателям, которые занимаются розничной торговлей, помогли принести в бюджет миллионы гривен. В то же время количество мелких предприятий, обслуживающих клиентов только по безналу, резко сократилось.

Видео дня

Как сообщили в ГНС, только в мае "письма счастья" получили 1302 субъекта розничной торговли (то есть владельцы магазинов, кафе и ресторанов), где расчеты в марте осуществлялись исключительно в безналичной форме. В результате они отразили в майских выручках через регистраторы расчетных операций (РРО) 4,6 млн грн наличности.

"Цель сообщений – привлечь внимание налогоплательщиков к возможным нарушениям в случае непроведения расчетов через РРО при продаже товаров, в частности за наличные", – отметили налоговики.

В результате такой превентивной работы с налогоплательщиками в мае:

450 субъектов хозяйствования (34% от уведомленных) отразили в выручке наличные расчеты, таким образом вывели из тени около 4,6 млн грн наличной выручки;

(34% от уведомленных) отразили в выручке наличные расчеты, таким образом вывели из тени около 4,6 млн грн наличной выручки; около 300 субъектов (23% от уведомленных) отчитались об отсутствии выручки или РРО отменены;

(23% от уведомленных) отчитались об отсутствии выручки или РРО отменены; более 500 субъектов (43%) продолжают осуществлять безналичные расчеты без отражения наличных.

Таким образом, абсолютное большинство предпринимателей откликнулось на предупреждение ГНС. Кроме того, количество магазинов, кафе и ресторанов, которые обслуживают клиентов исключительно по безналу, заметно уменьшились.

"Мониторинг деятельности таких предпринимателей продолжается, чтобы обеспечить полноту декларирования выручки и уплаты налогов. Дальнейшее использование сообщений превентивного воздействия позволит укрепить налоговую дисциплину и способствовать прозрачности в сфере розничной торговли", – отметили налоговики.

Также OBOZ.UA сообщал, что в марте "письма счастья" от налоговой получили более 3,3 тысячи украинских предприятий, где PPO превышает количество трудоустроенных сотрудников более чем на 1. Это может свидетельствовать об использовании незадекларированного труда или несоблюдении минимальных государственных гарантий в оплате труда.

Только проверенная информация у нас в Telegram-канале OBOZ.UA и в Viber. Не ведитесь на фейки!