Заплатить должен каждый "ФОП" в Украине: какие обязательства надо выполнить до конца месяца

Поскольку наступил июль, украинским предпринимателям следует задуматься об уплате единого налога, ЕСВ и военного сбора. А от физлиц-предпринимателей (ФЛП, с украинского – "ФОПов") 3 группы ожидают декларацию за второе полугодие 2025 года.

Видео дня

Об этом напомнил налоговый консультант Михаил Смокович. Он отметил, что в текущем месяце предприниматели-упрощенцы 1-й и 2-й групп налогообложения должны закрыть ряд важных платежей:

единый социальный взнос (ЕСВ) за второй квартал – 5280 грн (до 21 июля);

военный сбор за июль – 800 грн (до 18 июля);

единый налог за июль ФЛП 2 группа – 1600 грн (до 18 июля);

единый налог за июль ФЛП 1 группа – 302,80 грн (до 18 июля).

Эксперт отметил, что уплата военного сбора и единого налога для ФЛП, зарегистрированных на территориях ведения боевых действий, – добровольная. Предприниматели, которые работают на третьей группе, также нужно выполнить в июле сразу несколько важных действий:

уплатить ЕСВ за второй квартал – 5280 грн (до 21 июля);

подать Декларацию плательщика единого налога за первое полугодие 2025 года (до 11 августа );

); уплатить 5% единого налога за 2 квартал (до 19 августа );

); уплачиваем 1% военного сбора за 2 квартал (до 19 августа).

Кроме того, "ФОП", которые имеют наемных работников, должны до 21 июля подать Налоговый расчет с Приложением 1 по ЕСВ и Приложением 4ДФ за июнь. А те, кто делает выплаты физическим лицам, до этой же даты должны подать Налоговый расчет с Приложением 4ДФ за июнь.

Этот отчёт содержит информацию о зарплатах, начисленных налогах, удержаниях и уплате социальных взносов. Даже если "ФОП" не имеет работников в штате, но выплачивает деньги физлицам (например, за предоставленные услуги), он обязан подать Налоговый расчет с Приложением 4ДФ.

Как уже сообщал OBOZ.UA, чтобы вести бизнес в Польше легально, украинским гражданам также нужно открыть местный аналог ФЛП. Как и в Украине, предпринимательская деятельность в этой стране облагается налогом по разным ставкам, в зависимости от доходов, типа деятельности и других условий.

Только проверенная информация у нас в Telegram-канале OBOZ.UA и в Viber. Не ведитесь на фейки!