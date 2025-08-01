В Украине отменили ключевой налог, но далеко не для всех: кого освободили с 1 августа
В Украине всех поставщиков социальных услуг освободдили от уплаты налога на добавленную стоимость (НДС). Главное условие – такой поставщик должен быть включен в Реестр поставщиков и получателей социальных услуг.
Соответствующие изменения предусмотрены уже принятым законодательством, анонсировали в Министерстве социальной политики. Сегодня, 1 августа, эти изменения вступили в силу.
Зачем именно это нужно
Новшества призваны снизить денежную нагрузку на поставщиков и сделать помощь более доступной. В Минсоце озвучивают такие цели:
- снижение финансового давления на поставщиков социальных услуг;
- расширение возможностей для развития рынка и привлечения новых команд;
- стимулирование конкуренции по качеству услуг, а не по налоговым признакам;
- уменьшение бюрократии и увеличение объема поддержки для людей;
- проведение национального законодательства в соответствие с европейской практикой, где подобные льготы для социальной сферы уже действуют.
Кто такие поставщики соцуслуг в Украине
Поставщики социальных услуг – это юридические лица, а также физлица-предприниматели (ФЛП), которые оказывают различные виды социальной помощи и поддержки людям, оказавшимся в сложных жизненных обстоятельствах или относящимся к уязвимым группам населения. Например, поставщиками социальных услуг в Украине могут быть:
1. Государственные и коммунальные учреждения:
- территориальные центры социального обслуживания;
- дома-интернаты для пожилых людей и людей с инвалидностью.
- центры социально-психологической помощи.
- центры для лиц, пострадавших от домашнего насилия и т.д..
2. Частные и общественные благотворительные организации:
- благотворительные фонды;
- компании, специализирующиеся на предоставлении ухода (например, помощи на дому);
- религиозные организации, занимающиеся социальной работой.
3. ФЛП, которые предоставляют услуги по уходу за пожилыми людьми, услуги сиделок, услуги реабилитации или психологической поддержки.
Включение в Реестр поставщиков социальных услуг: как подать заявку
- Подать заявку на включение в реестр можно онлайн через социальный портал Минсоцполитики. Там будет доступен кабинет поставщика социальных услуг;
- Также это можно сделать в письменном виде, обратившись к регистратору по месту юридической регистрации организации. Это органы социальной защиты населения (ОСЗН) и центры предоставления административных услуг (ЦПАУ).
Основными являются два документа – само заявление и перечень социальных услуг, которые предоставляет организация. Срок рассмотрения заявления – до 5 рабочих дней. Оповещение о результате придет на электронную почту, которая указывалась при подаче заявки.
Как сообщал OBOZ.UA, в Украине вместо содержания социальных учреждений государство будет закупать услуги поставщиков – как государственных, так и частных. Также вводится трехуровневая система поддержки – кейс-менеджмент в громадах, центры жизнестойкости и специализированные услуги для ухода и адаптации.
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