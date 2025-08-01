В Украине отменили ключевой налог, но далеко не для всех: кого освободили с 1 августа

В Украине всех поставщиков социальных услуг освободдили от уплаты налога на добавленную стоимость (НДС). Главное условие – такой поставщик должен быть включен в Реестр поставщиков и получателей социальных услуг.

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Соответствующие изменения предусмотрены уже принятым законодательством, анонсировали в Министерстве социальной политики. Сегодня, 1 августа, эти изменения вступили в силу.

Зачем именно это нужно

Новшества призваны снизить денежную нагрузку на поставщиков и сделать помощь более доступной. В Минсоце озвучивают такие цели:

снижение финансового давления на поставщиков социальных услуг;

расширение возможностей для развития рынка и привлечения новых команд;

стимулирование конкуренции по качеству услуг, а не по налоговым признакам;

уменьшение бюрократии и увеличение объема поддержки для людей;

проведение национального законодательства в соответствие с европейской практикой, где подобные льготы для социальной сферы уже действуют.

Кто такие поставщики соцуслуг в Украине

Поставщики социальных услуг – это юридические лица, а также физлица-предприниматели (ФЛП), которые оказывают различные виды социальной помощи и поддержки людям, оказавшимся в сложных жизненных обстоятельствах или относящимся к уязвимым группам населения. Например, поставщиками социальных услуг в Украине могут быть:

1. Государственные и коммунальные учреждения:

территориальные центры социального обслуживания;

дома-интернаты для пожилых людей и людей с инвалидностью.

центры социально-психологической помощи.

центры для лиц, пострадавших от домашнего насилия и т.д..

2. Частные и общественные благотворительные организации:

благотворительные фонды;

компании, специализирующиеся на предоставлении ухода (например, помощи на дому);

религиозные организации, занимающиеся социальной работой.

3. ФЛП, которые предоставляют услуги по уходу за пожилыми людьми, услуги сиделок, услуги реабилитации или психологической поддержки.

Включение в Реестр поставщиков социальных услуг: как подать заявку

Подать заявку на включение в реестр можно онлайн через социальный портал Минсоцполитики. Там будет доступен кабинет поставщика социальных услуг;

Также это можно сделать в письменном виде, обратившись к регистратору по месту юридической регистрации организации. Это органы социальной защиты населения (ОСЗН) и центры предоставления административных услуг (ЦПАУ).

Основными являются два документа – само заявление и перечень социальных услуг, которые предоставляет организация. Срок рассмотрения заявления – до 5 рабочих дней. Оповещение о результате придет на электронную почту, которая указывалась при подаче заявки.

Как сообщал OBOZ.UA, в Украине вместо содержания социальных учреждений государство будет закупать услуги поставщиков – как государственных, так и частных. Также вводится трехуровневая система поддержки – кейс-менеджмент в громадах, центры жизнестойкости и специализированные услуги для ухода и адаптации.

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