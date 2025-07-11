Часть "ФОПов" в Украине полностью освободили от уплаты налогов: кто в списке

Мобилизованные и контрактники из числа физлиц-предпринимателей (ФЛП, укр. "ФОП") в Украине освобождаются от уплаты налогов на время службы. Также такие "ФОПы" могут не подавать налоговую отчетность.

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Такие изменения предусмотрены правками в Налоговый кодекс Украины согласно закону № 4505-ІХ, которые уже вступили в силу. Разъяснение обновленных норм также обнародовала Государственная налоговая служба (ГНС).

Какие налоги и сборы не уплачиваются мобилизированными ФЛП

Налог на доходы физических лиц (НДФЛ, 18%).

(НДФЛ, 18%). Единый налог (ставка зависит от группы).

(ставка зависит от группы). Военный сбор (зависит от группы).

(зависит от группы). Единый социальный взнос (ЕСВ, минимум 22% от минимальной зарплаты – 1760 грн), если ФЛП не имеет наемных работников.

Для кого действует освобождение от уплаты налогов

Освобождение применяется автоматически на основании данных из Единого государственного реестра призывников, военнообязанных и резервистов (даты мобилизации, заключения контракта, демобилизации). Оно действует с первого числа месяца мобилизации или заключения контракта, но не ранее 24 февраля 2022 года.

Если информация уже есть в реестре , подавать заявление не нужно.

, подавать заявление не нужно. Если данных в Реестре нет, можно подать заявление и копии подтверждающих документов самостоятельно в налоговую службу.

Другие нюансы

ГНС не будет начислять авансовые платежи по единому налогу и военному сбору на период мобилизации или действия контракта. Если такие суммы уже были начислены, они подлежат аннулированию.

по единому налогу и военному сбору на период мобилизации или действия контракта. Если такие суммы уже были начислены, они подлежат аннулированию. Если "ФОП" был исключен из реестра плательщиков единого налога из-за неуплаты налоговых обязательств во время мобилизации или службы по контракту, его автоматически возобновят в статусе.

Мобилизованные ФЛП, лица, осуществляющие независимую профессиональную деятельность, а также члены фермерского хозяйства (если они не подлежат страхованию на других основаниях), информация о которых есть в реестре, имеют право не начислять, не исчислять и не уплачивать ЕСВ на весь срок их военной службы, включая службу по контракту.

начислять, не исчислять и на весь срок их военной службы, включая службу по контракту. Начисленные суммы штрафов и пени за отчетные периоды до первого числа месяца, следующего за месяцем получения контролирующим органом сведений о мобилизации, подлежат аннулированию .

и пени за отчетные периоды до первого числа месяца, следующего за месяцем получения контролирующим органом сведений о мобилизации, . ФЛП с наемными работниками может уполномочить другое лицо выплачивать зарплату работникам. ЕСВ в таком случае начисляет уполномоченное лицо, а уплатить его ФЛП может в течение 180 дней после демобилизации – без штрафов.

может уполномочить другое лицо выплачивать зарплату работникам. ЕСВ в таком случае начисляет уполномоченное лицо, а уплатить его ФЛП может в течение 180 дней после демобилизации – без штрафов. Отчетность по ЕСВ подается ФЛП в течение 150 дней после демобилизации , без штрафов и пени.

, без штрафов и пени. Если возникли нарушения до начала службы или во время нее (несвоевременная уплата или отчетность), ФЛП освобождается от ответственности , при условии выполнения обязанностей в установленные сроки после демобилизации: отчетность – до 150 дней; уплата – до 180 дней.

, при условии выполнения обязанностей в установленные сроки после демобилизации:

Как сообщал OBOZ.UA, в июле-2025 остальным украинским ФЛП задуматься об уплате единого налога, ЕСВ и военного сбора. А от физлиц-предпринимателей 3-й группы ожидают декларацию за второе полугодие 2025 года.

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