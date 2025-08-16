Новые требования выхода на пенсию не выполнит большинство украинцев: когда они вступят в силу

В Украине средний стаж того, кто достигает пенсионного возраста, достигает 33 года и 9 месяцев. Тогда как уже в 2027-м для выхода на пенсию вовремя надо будет иметь не менее 34 лет стажа. Большинство украинцев не сможет выполнить новые требования.

Об этом говорится в материале OBOZ.UA. В прошлом году пенсию назначили для 210,5 тыс. украинцев, сообщили в ПФУ в ответ на запрос OBOZ.UA. При этом средний стаж украинца, достигшего пенсионного возраста, составлял 33 года и 9 месяцев. Сейчас надо иметь 32 года стажа для того, чтобы выйти на пенсию вовремя (то есть в 60 лет). В 2026-м эта норма составит уже 33 года, в 2027-м – 34 года, а в 2028-м – уже 35 лет. Таким образом, уже через несколько лет для большинства украинцев пенсионный возраст возраст возрастет и составит 63 или 65 лет.

По информации OBOZ.UA, в 2017-м, когда вводили поэтапное увеличение требований к стажу, планировали, что по состоянию на 2028 год на пенсию в 60 лет будут выходить около 45% пенсионеров. Еще 50% будет работать до 63 лет и только 5% пенсионеров выполнят требование для выхода на пенсию только в 65 лет (подробно об этих требованиях – смотрите в табличке ниже). Однако эти планы разрабатывали еще до коронавируса и полномасштабной войны. Кроме того, тогда в правительстве считали, что украинцы будут легализовать свою работу, чтобы зарабатывать необходимый стаж. Зато значительное количество работающих все еще остается в тени. Поэтому на самом деле ситуация будет даже хуже.

Год выхода на пенсию Минимальный стаж для выхода на пенсию в 60 лет Минимальный стаж для выхода на пенсию в 63 года Минимальный стаж для выхода на пенсию в 65 лет 2025 32 года 22 года 15 лет 2026 33 года 23 года 15 лет 2027 34 года 24 года 15 лет 2028 35 лет 25 лет 15 лет

И это при том, что по состоянию на прошлый год, когда для выхода на пенсию в 60 надо было иметь всего 31 год стажа, вовремя вышли на пенсию 156,8 тыс. человек (или две трети от общего количества вышедших на заслуженный отдых). Однако уже через несколько лет ситуация кардинально изменится. По меньшей мере половина украинцев будет работать до 63-65 лет. Вместе с тем значительно увеличивается и важность правильного учета стажа.

Кроме того, до 2004-го стаж считали по записям в трудовых книжках. А после 2004-го – учитывают период уплаты взносов. Со временем выполнить норму по стажу становится сложнее и сложнее. Например, с 2004-го в стаж перестали учитывать учебу и армию. Теперь, чтобы выполнить норму, украинцы большую почти всю жизнь должны работать непрерывно.

Как ранее писал OBOZ.UA, в Украине средняя зарплата за год, с августа 2024-го до августа 2025-го, выросла с 21 000 до 25 000 грн. При этом с начала года средняя зарплата выросла с 22 500 грн. Так, рост зарплаты за год составил 19%. Это больше уровня инфляции. Однако также стоит отметить, что эта статистика учитывает не все зарплаты в стране, а только те, данные о которых содержатся в данных кадрового портала.

