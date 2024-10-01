Бывший чиновник получил 10 лет тюрьмы за коррупцию: названо имя
Высший антикоррупционный суд (ВАКС) назначил 10 лет лишения свободы с лишением права занимать должности сроком на три года одному из бывших руководителей ПАО "Государственная продовольственная зерновая корпорация" (ГПЗКУ). Он обвиняется в том, что в 2014 году вместе с другими должностными лицами реализовал коррупционную схему, по которой принадлежавшее ГПЗКУ зерно продавалось по заниженным ценам одному из международных зернотрейдеров – через ряд подконтрольных частных компаний-посредниц.
Об этом сообщили в Специализированной антикоррупционной прокуратуре (САП). Имени бывшего чиновника там не назвали, однако по данным журналиста Олега Новикова, речь идет об Анатолии Завадском, который был:
- экс-заместителем директора финансово-экономического департамента ГПЗКУ;
- советником бывшего председателя правления ГПЗКУ Петра Вовчука.
Кроме тюремного срока Завадский получил также штраф в 17 000 грн с конфискацией всего принадлежащего ему на праве собственности имущества.
"Обвиняемый был заключен под стражу в зале суда. Кроме этого, судом частично удовлетворен иск ГПСКУ к обвиняемому на сумму более 45 млн грн", – говорится в сообщении.
Впрочем, приговор пока неокончательный. Он может быть обжалован в апелляционном порядке в течение 30 дней со дня его оглашения путем подачи апелляционной жалобы в Апелляционную палату ВАКС.
Детали дела
Как напомнили в САП, Завадский обвиняется в том, что в 2014 году вместе с другими должностными лицами реализовал схему, по которой принадлежавшее ГПЗКУ зерно продавалось по заниженным ценам одному из международных зернотрейдеров. Для этого использовался ряд частных компаний-посредниц, которые были подконтрольны:
- должностным лицам ГПЗКУ;
- упомянутому зернотрейдеру.
"Зерно, приобретенное по заниженным ценам, международный зернотрейдер продавал по рыночным ценам, а разница в стоимости должна была поступить на счета одной из компаний-посредниц, подконтрольных обвиняемым. Согласно контрактам, поставка зерна происходила на условиях наложенных платежей, что не соответствовало установленным рыночным правилам и подвергало государственное предприятие риску неполучения средств за свою продукцию", – рассказали правоохранители.
Как следствие, отметили они, ГПЗКУ не получило большую часть средств за проданное зерно. В результате чего понесло убытки на сумму более 60 млн долларов.
Как сообщал OBOZ.UA, в то же время, руководители трех государственных хлебозаготовительных предприятий организовали схему создания искусственной задолженности госкомпаний. В результате те понесли убытки на почти 70 млн грн.
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