Деньги с карточек части пенсионеров вернут в бюджет: кого заденет и как возобновить выплаты

В 2025 году средства со счетов пенсионеров- переселенцев могут быть изъяты, если счета не использовались в течение года или идентификация не была пройдена. Чтобы избежать потери пенсий, необходимо регулярно пользоваться счетом и пройти проверку в установленный срок.

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OBOZ.UA разобрался, в каких случаях граждане могут остаться своими средствами. В 2025 году пенсионеров ждут изменения в условиях получения выплат.

Одним из ключевых моментов является нововведение, предусмотренное статьей 41 касающегося проекта бюджета. Правительство предлагает изымать средства с пенсионных счетов, если счета не использовались или идентификация не была пройдена.

Кто попадает под риск изъятия средств

Законопроект о государственном бюджете на 2025 год предусматривает, что деньги могут быть изъяты со счетов двух категорий пенсионеров-переселенцев. А именно:

пенсионеры, не использовавшие счет в течение 12 месяцев: если со счета не снимали средства, не осуществляли переводы или безналичные расчеты, остаток средств будет возвращен в Пенсионный фонд Украины (ПФУ);

если со счета не снимали средства, не осуществляли переводы или безналичные расчеты, остаток средств будет возвращен в Пенсионный фонд Украины (ПФУ); пенсионеры, не прошедшие физическую идентификацию в течение шести месяцев: это правило касается пенсионеров, получивших статус ВПЛ до 24 февраля 2022 года.

Однако такие нововведения коснутся не всех пенсионеров этих категорий. Как пояснили в Министерстве социальной политики, статья 41 касается исключительно ВПЛ, зарегистрированных в начале полномасштабного вторжения. Таким переселенцам пенсионные счета открывали только в Сбербанке, так что в других банках средств на счетах нет.

Как восстановить пенсионные выплаты

Если средства с пенсионного счета были перечислены в ПФУ, пенсионер может обратиться в Сбербанк или ПФУ для возобновления выплат. После предоставления необходимых документов и прохождения идентификации государство обязуется возобновить выплаты. Для тех, кто не успел пройти идентификацию до конца марта 2024, доступна проверка в любое удобное время.

Накопившиеся на счете пенсии к моменту изъятия будут полностью перечислены после возобновления выплат. Есть несколько способов пройти проверку:

физически посетить отделение;

использовать видеоконференцсвязь, если такая опция доступна.

Как сообщал OBOZ.UA ранее, украинцы могут самостоятельно увеличить свою будущую пенсию, работая официально и контролируя уплату единого социального взноса. Чем больше взнос и длительный стаж работы, тем выше будут пенсионные выплаты.

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